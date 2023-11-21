Пенсії в Україні: хто може розраховувати на доплати за вік

Умови отримання додаткових виплат для пенсіонерів регулюються постановою Кабміну, однак право на такі виплати мають не всі.

Related video

В Україні, крім основної пенсії, громадяни можуть розраховувати на доплати за вік. Фокус розповідає, хто, коли і скільки отримає доплати в разі підвищення пенсійного віку.

Постановою Кабінету Міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року передбачено пенсійні стандарти та вікові критерії отримання таких надбавок. Зокрема, на такі виплати мають право лише ті особи, пенсійні виплати яких не перевищують середню заробітну плату, з якої сплачено страхові внески за 2020 рік — 10 340,35 гривень. Якщо пенсія вища за вказану суму, то доплати за віком не виплачуються.

Збільшення пенсійних виплат за віком:

Особам віком від 70 до 75 років — до 300 гривень;

Особам віком від 75 до 80 років — до 456 гривень;

Особам віком 80 років і старше — до 570 гривень.

Варто зазначити, що ці суми нараховуються окремо від основної пенсії. Тобто фактично відбувається збільшення пенсійних виплат за віком. Такі виплати встановлюються та виплачуються з дати досягнення особою відповідного віку.

Індексація пенсій за віком

Цього року підвищення пенсій у зв'язку з подорожчанням продуктів і послуг не передбачено. Згідно з інформацією Міністерства соціальної політики Оксани Жолнович, індексація пенсій запланована на 2024 рік. Тому для більшості українців розмір пенсій залишиться незмінним, за винятком певних категорій.

Але розмір пенсій зміниться для пенсіонерів, які досягли певного віку. Це стосується тих, кому до кінця року виповниться 70, 75 або 80 років. Мінімальна пенсія на початку року становила 2093 гривні і залишиться на цьому рівні до кінця 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пенсії в Україні призначатимуть за новою системою.

Також у ЗМІ з'являлася інформація, що до перерахунку пенсій залишилося шість тижнів.