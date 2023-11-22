В Украине будут новые цены на алкоголь: как подорожают водка, коньяк и вино

В правительстве решили реализовать идею с повышением минимальных цен на некоторые алкогольные напитки. Например, водка и ликероводочные изделия в Украине, как ожидается, подорожают на 5-14%.

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В Украине повысят минимальные цены на некоторый алкоголь. Так, больше всего подорожают украинские вина, говорится в проекте постановления Кабинета министров.

Как изменятся цены

В документе есть предложение о том, чтобы повысить розничные минимальные цены. Подорожает следующая продукция:

водка — с 89,4 до 93,6 гривны за бутылку 0,5 литра;

коньяк (бренди) с тремя звездами — со 128,3 до 136 гривен за бутылку 0,5 литра;

коньяк (бренди) с четырьмя звездами — со 139,3 до 148,6 гривны за бутылку 0,5 литра;

коньяк (бренди) с пятью звездами — со 151,7 до 161,4 гривны за бутылку 0,5 литра;

вина виноградные натуральные в стеклянной таре емкостью 0,7 литра — с 42 до 66 гривен за бутылку;

вина игристые в стеклянной таре емкостью 0,7 лита и 0,75 литра — со 109 до 122 гривен за бутылку.

Зачем пересматривают стоимость алкоголя

Отмечается, что нынешний размер минимальных действует с 2021 года, но он уже далек от реальных затрат, которые несут хозяйствующие субъекты на производство и реализацию алкогольных напитков. Поэтому цены требует корректировки.

Так, правительство хочет повысить размер минимальных розничных цен на:

водку, ликероводочные изделия, другие крепкие алкогольные напитки — на 5-14%;

винодельческую продукцию (кроме игристых и газированных винных напитков) — на 40-85%;

игристые вина и газированные винные напитки — на 12%.

Кроме того в Украине появится дифференцированный уровень минимальных розничных цен на обычные (не игристые) вина, вина, вермуты и другие сброженные напитки в зависимости от вида и емкости тары/упаковки: в стеклянной и другой таре емкостью 0,7 литра и в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box, металлические банки из пищевого алюминия, полимерные бутылки марки ПЭТФ емкостью 1 литр.

К слову, дешевого алкоголя, как и табака, украинцы не увидят. Все потому что, как отметил экономист Андрей Новак, Украина пообещала Евросоюзу приравнять цены на табак и алкоголь к европейским. Подорожание будет постепенным в течение десяти лет.

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