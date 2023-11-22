В Україні будуть нові ціни на алкоголь: як подорожчають горілка, коньяк і вино

В уряді вирішили реалізувати ідею з підвищенням мінімальних цін на деякі алкогольні напої. Наприклад, горілка і лікеро-горілчані вироби в Україні, як очікується, подорожчають на 5-14%.

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В Україні підвищать мінімальні ціни на деякий алкоголь. Так, найбільше подорожчають українські вина, йдеться в проєкті постанови Кабінету міністрів.

Як зміняться ціни

У документі є пропозиція про те, щоб підвищити роздрібні мінімальні ціни. Подорожчає така продукція:

горілка — з 89,4 до 93,6 гривні за пляшку 0,5 літра;

коньяк (бренді) з трьома зірками — зі 128,3 до 136 гривень за пляшку 0,5 літра;

коньяк (бренді) з чотирма зірками — з 139,3 до 148,6 гривні за пляшку 0,5 літра;

коньяк (бренді) з п'ятьма зірками — з 151,7 до 161,4 гривні за пляшку 0,5 літра;

вина виноградні натуральні у скляній тарі ємністю 0,7 літра — з 42 до 66 гривень за пляшку;

вина ігристі у скляній тарі місткістю 0,7 літра і 0,75 літра — зі 109 до 122 гривень за пляшку.

Навіщо переглядають вартість алкоголю

Зазначається, що нинішній розмір мінімальних діє з 2021 року, але він уже далекий від реальних витрат, які несуть господарюючі суб'єкти на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв. Тому ціни потребує коригування.

Так, уряд хоче підвищити розмір мінімальних роздрібних цін на:

горілку, лікеро-горілчані вироби, інші міцні алкогольні напої — на 5-14%;

виноробну продукцію (крім ігристих і газованих винних напоїв) — на 40-85%;

ігристі вина та газовані винні напої — на 12%.

Крім того, в Україні з'явиться диференційований рівень мінімальних роздрібних цін на звичайні (не ігристі) вина, вина, вермути та інші зброджені напої залежно від виду та місткості тари/упаковки: у скляній та іншій тарі місткістю 0,7 літра та в упакуванні типу Tetra-Pak та Bag in box, металеві банки з харчового алюмінію, полімерні пляшки марки ПЕТФ місткістю 1 літр.

До слова, дешевого алкоголю, як і тютюну, українці не побачать. Усе тому що, як зазначив економіст Андрій Новак, Україна пообіцяла Євросоюзу прирівняти ціни на тютюн та алкоголь до європейських. Подорожчання буде поступовим протягом десяти років.

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