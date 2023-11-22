Пенсии в Украине: какой стаж необходим для получения выплат в 2024 году

В следующем году изменяются требования к страховому стажу. С 2024 года пенсию будут назначать при наличии 31 года страхового стажа.

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В следующем году пенсионеров ожидает ряд изменений, в частности продлится пенсионная реформа в Украине. В результате чего произойдут изменения в назначении выплат и будут обновлены условия получения пенсий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Стаж и пенсии в Украине: что изменится с 2024 года

Право на пенсию определяется на основе страхового стажа, в 2021 году его необходимо иметь как минимум 31 год. Начиная с 2025 года, для получения пенсии необходимо иметь по крайней мере 32 года стажа, с 2026 – 33 года, с 2027 – 34 года, и с 2028 года – не менее 35 лет. Таким образом, только половина украинцев сможет выйти на пенсию и получать деньги в возрасте 60 лет в 2028 году, 5% – в 65 лет, а остальные – в возрасте 63 лет, утверждает издание today.ua.

Для тех, кто планирует выйти на пенсию в возрасте 63 года, требования к страховому стажу выглядят следующим образом:

в 2023 году — от 20 до 30 лет;

в 2024 — от 21 до 31 года;

в 2025 году — от 22 до 32 лет;

в 2026 – от 23 до 33 лет;

в 2027 году — от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Для получения права на пенсию в возрасте 65 лет необходимо накопить не менее 15 лет страхового стажа. Такие изменения в пенсионном законодательстве в Украине будут вводиться поэтапно с 2024 года.

Что делать, когда не хватает стажа

Граждане, которым не хватает страхового стажа для получения пенсии, могут добавить его себе. Это можно сделать, обратившись с заявлением в налоговую службу и заключив договор по участию в общеобязательном государственном социальном страховании, рассказала Майя Лоев, руководитель отдела единого взноса управления налогообложения физических лиц Главного управления ГНС в Ивано-Франковской области.

Купить стаж можно сразу за весь период. В таком случае цена будет определяться так: сумма единого взноса за каждый месяц не может быть меньше минимального страхового взноса на момент заключения договора умноженного на коэффициент два. В 2023 году это 2948 грн. Если в 2024 году сумма единого взноса увеличится, пропорционально подорожает цена страхового стажа. Единовременный платеж единого взноса производится за весь период, за который нужно "прибавить" стаж в течение 10 календарных дней с момента подписания.

Если же заключать договор добровольного участия в общеобязательном государственном социальном страховании на срок не менее чем на год, ежемесячная сумма единого взноса, которую необходимо уплачивать, не может быть меньше минимального размера ЕСВ — в 2023 году это 1474 гривны, однако он также может возрасти в следующем году.

Стоит отметить, что возможность докупить страховой стаж существует только в периоды, когда гражданин не работал или не был зарегистрирован как физическое лицо — предприниматель. Также те, кто был застрахован, но не платил единый взнос во время льготного периода, не смогут добавить страховой стаж за эти периоды.

Напомним, украинцам обещают надбавки к пенсиям. С увеличением прожиточного минимума соответственно и повысятся пенсии, максимальная надбавка составит 2,6 тыс. грн.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут рассчитывать на доплаты к пенсиям за возраст. Эти выплаты ежемесячны, их сумма зависит от возраста пенсионера.