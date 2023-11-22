Пенсії в Україні: який стаж необхідний для отримання виплат у 2024 році

У наступному році змінюються вимоги до страхового стажу. З 2024-го пенсію призначать за наявності 31 року страхового стажу.

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У наступному році на пенсіонерів чекає низка змін, зокрема триватиме пенсійна реформа в Україні. У зв'язку з цим відбудуться зміни у призначенні виплат та будуть оновлені умови отримання пенсій в Україні. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Стаж та пенсії в Україні: що зміниться з 2024 року

Право на пенсію визначається на основі страхового стажу, у 2021 році його необхідно мати як мінімум 31 рік. Починаючи з 2025 року, для отримання пенсії необхідно мати принаймні 32 роки стажу, з 2026 — 33 роки, з 2027 — 34 роки, і з 2028 року — не менше 35 років. Таким чином, лише половина українців зможе вийти на пенсію та отримувати гроші у віці 60 років у 2028 році, 5% — у 65 років, а інші — у віці 63 роки, стверджує видання today.ua.

Для тих, хто планує вийти на пенсію у віці 63 роки, вимоги до страхового стажу виглядають наступним чином:

у 2023 році — від 20 до 30 років;

у 2024 — від 21 до 31 року;

у 2025 році — від 22 до 32 років;

у 2026 — від 23 до 33 років;

у 2027 році — від 24 до 34 років;

у 2028 році — від 25 до 35 років.

Для отримання права на пенсію у віці 65 років необхідно накопичити щонайменше 15 років страхового стажу. Такі зміни у пенсійному законодавстві в Україні вводитимуться поетапно з 2024 року.

Що робити, коли не вистачає стажу

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для отримання пенсії, можуть додати його собі. Це можна зробити, звернувшись із заявою до податкової служби та уклавши договір щодо участі у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, розповіла Майя Лоїв, керівниця відділу єдиного внеску управління оподаткування фізичних осіб Головного управління ДПС в Івано-Франківській області.

Купити стаж можна одразу за весь період. В такому разі ціна буде визначатись так: сума єдиного внеску за кожен місяць не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на момент укладення договору помножений на коефіцієнт два. У 2023 році це 2948 грн. Якщо у 2024 році сума єдиного внеску збільшиться, то пропорційно здорожчає ціна страхового стажу. Одноразовий платіж єдиного внеску здійснюється за весь період, за який потрібно "додати" стаж протягом 10 календарних днів з моменту підписання.

Якщо ж укладати договір добровільної участі в загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні на строк не менше, ніж на рік, щомісячна сума єдиного внеску, яку необхідно сплачувати, не може бути меншою від мінімального розміру ЄСВ — у 2023 році це 1474 гривні, проте він також може зрости наступного року.

Варто зазначити, що можливість докупити страховий стаж існує тільки для періодів, коли громадянин не працював або не був зареєстрованим як фізична особа — підприємець. Також ті, хто був застрахованим, але не сплачував єдиний внесок під час пільгового періоду, не матимуть можливості додати страховий стаж за ці періоди.

Нагадаємо, українцям обіцяють надбавки до пенсій. Зі збільшенням прожиткового мінімуму відповідно і підвищаться пенсії, максимальна надбавка становитиме 2,6 тис. грн.

Раніше Фокус писав, що українці можуть розраховувати на доплати до пенсій за вік. Ці виплати є щомісячними, їх сума залежить від віку пенсіонера.