"Центрэнерго" нарушило графики ремонтов энергоблоков, — Госаудитслужба

По информации аудиторов, предприятие не провело в межсезонье своевременных ремонтов энергетических объектов, которые были повреждены в результате атак России.

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Государственная аудиторская служба проверила деятельность ПАО "Центрэнерго" и выявила многочисленные нарушения. В частности, компания не придерживалась графиков ремонтов энергоблоков и запасов угля на осенне-зимний период. Об этом сообщают в пресс-службе Госаудитслужбы.

Отмечается, что "Центрэнерго" должен был провести ремонты поврежденных в результате атак России энергетических объектов в переходный период. Несмотря на это компания нарушила графики работ.

Как установили во время проверки, на одной из тепловых электростанций должны были заменить оборудование, которое было уничтожено в результате вражеской атаки в прошлом году. В частности, на ТЭС должны были доставить автотрансформатор, разрешение на который выдали в январе этого года, а договор на перевозку и установку был заключен еще в мае.

Несмотря на это, работы начали выполнять только через более чем полгода, накануне отопительного периода 2023/2024 годов.

В Госаудитслужбе отмечают, что согласно срокам ремонты трех блоков одной из ТЭС должны были завершиться весной и летом, однако сроки перенесли на осень.

Также электрогенерирующее предприятие не график накопления угля и не взыскало с предприятий средств за несвоевременную поставку топлива. Среди прочего, аудиторы обнаружили, что "Центрэнерго" закупало уголь, который не соответствует стандартам для использования на ТЭС. Несмотря на это, его цена в договорах не была ниже угля лучшего качества.

Кроме того, во время проверки деятельности за с 1 января 2022 года до 31 августа этого года Госаудитслужбой было выявлено финансовых нарушений на более 5 млрд гривен. В частности, сообщается о невыполнении обязательств компанией перед покупателями и продаже электроэнергии по заниженным ценам.

Напомним, в августе сообщалось, что "Центрэнерго" строит защитные сооружения на своих тепловых электростанциях. Они должны защитить энергетическую инфраструктуру от вражеских атак.

Также в начале октября председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказывал Фокусу, что на начало осени в Украине были небольшие запасы угля. Впрочем запасов газа должно хватить для прохождения отопительного периода.