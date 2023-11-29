"Центренерго" порушило графіки ремонтів енергоблоків, — Держаудитслужба

За інформацією аудиторів, підприємство не провело у міжсезоння своєчасних ремонтів енергетичних об'єктів, які було пошкоджено внаслідок атак Росії.

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Державна аудиторська служба перевірила діяльність ПАТ "Центренерго" та виявила численні порушення. Зокрема, компанія не дотрималася графіків ремонтів енергоблоків та запасів вугілля на осінньо-зимовий період. Про це повідомляють у пресслужбі Держаудитслужби.

Зазначається, що "Центренерго" повинен був провести ремонти пошкоджених внаслідок атак Росії енергетичних об’єктів у перехідний період. Попри це компанія порушила графіки робіт.

Як встановили під час перевірки, на одній із теплових електростанцій мали замінити обладнання, яке було знищено внаслідок ворожої атаки минулого року. Зокрема, на ТЕС мали доставити автотрансформатор, дозвіл на який видали у січні цього року, а договір на перевезення та встановлення був укладений ще у травні.

Попри це, роботи почали виконувати лише через понад пів року, напередодні опалювального періоду 2023/2024 років.

У Держаудитслужбі зазначають, що згідно із термінами ремонти трьох блоків однієї з ТЕС повинні були завершитися весною та літом, однак терміни перенесли на осінь.

Також електрогенеруюче підприємство не графіка накопичення вугілля та не стягнуло із підприємств коштів за несвоєчасне постачання палива. Серед іншого, аудитори виявили, що "Центренерго" закуповувало вугілля, яке не відповідає стандартам для використання на ТЕС. Попри це, його ціна у договорах не була нижчою за вугілля кращої якості.

Окрім того, під час перевірки діяльності за з 1 січня 2022 року до 31 серпня цього року Держаудитслужбою було виявлено фінансових порушень на понад 5 млрд гривень. Зокрема, повідомляється про не виконання зобов’язань компанією перед покупцями та продаж електроенергії за заниженими цінами.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що "Центренерго" будує захисні споруди на своїх теплових електростанціях. Вони повинні захистити енергетичну інфраструктуру від ворожих атак.

Також на початку жовтня голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповідав Фокусу, що на початок осені в Україні були невеликі запаси вугілля. Втім запасів газу повинно вистачити для проходження опалювального періоду.