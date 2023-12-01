Главный банк РФ признал, что рубли за рубежом никому не нужны

В Центробанке страны-агрессора отметили, что покупатели экспортных товаров, как правило, покупают российские деньги за валюту непосредственно на территории России. Смысл всех этих операций лишь в том, что сам платеж осуществляется в рублях и, таким образом, не подвергается санкционному риску.

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Использование рубля во внешнеторговых расчетах, которым так гордятся власти Российской Федерации, не имеет никакого смысла, кроме уклонения от санкционного риска. За пределами страны российские деньги практически никому не нужны. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на Центральный банк РФ.

Согласно данным Центробанка, доля рубля в оплате российского экспорта выросла с 10-15% перед войной до 40%. В импорте она почти не изменилась и с начала 2022 года составляет около 30% (31,4% в сентябре).

Рублей за границей больше не становится

По словам издания, доля американских долларов, евро и других валют в расчетах снижается в пользу рубля и юаня, "но рублей за рубежом от этого больше не становится".

"Объем средств иностранных банков на корреспондентских счетах и депозитах в российских кредитных организациях в рублях достаточно стабилен в течение последнего года и на 1 октября составил около 0,5 трлн рублей", — заявили в Центробанке РФ.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отметила, что разница заключается лишь в том, что доля банков из стран-партнеров выросла до 75%. По ее словам, не изменились и обороты по корсчетам рубля иностранных банков: 8 трлн руб. за месяц (доля "дружественных" стран и здесь выросла до 55%).

Иностранные компании покупают валюту в России: детали

В издании отмечают, что получив за свою продукцию рубли, иностранные компании лишаются их, покупая валюту в той же России. А те, кому надо оплатить российский экспорт рублями, продают для этого валюту — и тоже на территории Российской Федерации.

"Использование рубля во внешнеторговых расчетах, в частности платежах за импорт, сопровождается тем, что банки-нерезиденты из стран-партнеров предъявляют повышенный спрос на валюту на российском рынке. Аналогично покупатели российских экспортных товаров, как правило, покупают рубли за валюту непосредственно на российском рынке", — отмечают в ЦБ РФ.

Смысл всех этих операций, как отмечают в российском СМИ, лишь в том, что сам платеж осуществляется в рублях и, таким образом, не подвергается санкционному риску.

"Иностранные компании, которые получают платежи за поставки в Россию в рублях, и нерезиденты, которые оплачивают в рублях наш экспорт, в основном продают и покупают рубли на российском рынке", — признает Данилова.

Напомним, что аналитики предсказывают рублю дальнейшее падение. Но в российском правительстве уверяют, что ничего плохого с национальной валютой не происходит.

Тем временем в РФ изучают возможность введения практики двух курсов рубля, как в Китае, — для внутреннего и внешнего использования. Но такая идея не очень нравится некоторым банкирам. Например, глава ВТБ Андрей Костин считает, что если в РФ появится сразу два курса рубля, то национальную валюту ждет резкий обвал.