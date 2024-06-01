Россияне повредили Днепровскую ГЭС: сооружение перекрыли для обследования, — Федоров

Движение по плотине Днепровской ГЭС, сообщил глава Запорожской ОГА, будет временно приостановлено. По данным "Укргидроэнерго", ВС РФ ночью атаковали две гидроэлектростанции, в результате чего оборудование получило критические повреждения.

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В течение выходных, 1 и 2 июня, в Запорожье будет перекрыто движение на Днепровской гидроэлектростанции. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров.

По его словам, после детального детального обследования последствий вражеского ракетного удара было принято решение не открывать движение по плотине. За субботу и воскресенье профильные службы должны сделать все необходимое, чтобы максимально обезопасить участников движения, — отметил он, призвав воспользоваться другими мостовыми переходами через реку Днепр на территории Запорожья.

Как уточнили в патрульной полиции, объезд осуществляется через Арочный мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская), а также через Новые мосты и Хортицкий район.

В "Укргидроэнерго" сообщили, что враг обстрелял энергетические объекты в пяти регионах Украины, под ударом оказались две гидроэлектростанции, в результате чего оборудование получило критические повреждения.

С начала полномасштабного вторжения Россией, как напоминают в энергетической компании, была уничтожена Каховская ГЭС, выпущено более 110 ракет по всем ГЭС и ГАЭС Укргидроэнерго.

Запорожская областная прокуратура тем временем начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

Напомним, сегодня ночью, 1 июня, российские войска провели массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры, атаковав энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.