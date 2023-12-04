Украине оказывают уже меньше поддержки: к концу года партнеры уменьшили объемы помощи

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов назвал топ 5 кредиторов и доноров, на которых приходится почти 100% внешнего финансирования Украины.

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Объемы внешнего финансирования бюджета Украины в конце 2023 года отстают от потребности государства, находящегося в состоянии полномасштабной войны против России. Об этом сообщает председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По информации Гетманцева, от партнеров на финансирование бюджета текущего года поступило 37,43 миллиарда долларов, в частности, в ноябре — около двух миллиардов долларов.

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Председатель Комитета ВР по вопросам финансов также обнародовал схему структуры внешнего финансирования украинского бюджета, а также предоставил топ 5 кредиторов и доноров, на которых приходится почти 100% внешнего финансирования.

"Обратите внимание на топ-5 кредиторов-доноров, на которых приходится 95% всего внешнего финансирования в 2023 году", — пишет Гетманцев.

Топ 5 кредиторов-доноров, на которых приходится 95% всего внешнего финансирования в 2023 году

"Большую часть года Украина шла с опережением графика или в графике привлечения внешней помощи. Впрочем, к концу года темпы такого привлечения несколько притормозили. Напомню, что ориентировочная потребность во внешнем финансировании на 2023 год сначала оценивалась в 42,3 млрд долларов, после октябрьских изменений в бюджет она выросла до около 44,5 млрд. долл. НБУ оценивал потребность в около 45 млрд долларов", — напомнил Гетманцев.

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По его словам, это ориентировочно 3,7 миллиардов долларов в среднем за месяц, тогда как сейчас (по итогам 11 месяцев) фактические поступления составляют 3,2 миллиардов.

Структура внешнего финансирования украинского бюджета — Гетманцев

Даниил Гетманцев также напомнил, что остается месяц до завершения бюджетного года, в течение которого нужно будет максимизировать привлечение внешней финансовой помощи.

"В декабре она будет точно больше, чем в ноябре. Поскольку ожидается предоставление грантовой поддержки от США и предоставление очередного транша МВФ", — добавил он.

Впрочем, для покрытия возможных разрывов в декабре, считает Даниил Гетманцев, стоит также активизировать размещение облигаций внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ) и усилить управление ликвидностью на едином казначейском счете.

"Декабрь будет также определяющим месяцем для закрепления планов привлечения внешнего финансирования на следующий год. Продолжаем работать, выполнять планы по внутренним доходам и ждем хороших новостей из Вашингтона и Брюсселя", — добавил он.

Напомним, Украина может не получить представленный ранее пакет финпомощи в 50 миллиардов евро от стран Евросоюза. Фокус предоставлял информацию о ряде разногласий по евробюджету.

Между тем разведка Эстонии сообщила, что РФ уже в первом полугодии на 10% превысили объемы, предусмотренные оборонным бюджетом 2023 года, поэтому власти приняли дополнительную смету. Также Россия способна выпускать по 5 тысяч FPV-дронов в месяц.