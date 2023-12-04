Україні надають вже менше підтримки: під кінець року партнери зменшили обсяги допомоги

Голова Комітету ВР з питань фінансів назвав топ 5 кредиторів та донорів, на яких припадає майже 100% зовнішнього фінансування України.

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Обсяги зовнішнього фінансування бюджету України наприкінці 2023 року відстають від потреби держави, що перебуває у стані повномасштабної війни проти Росії. Про це повідомляє голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За інформацією Гетманцева, від партнерів на фінансування бюджету поточного року надійшло 37,43 мільярда доларів, зокрема, у листопаді — близько двох мільярдів доларів.

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Голова Комітету ВР з питань фінансів також оприлюднив схему структури зовнішнього фінансування українського бюджету, а також надав топ 5 кредиторів та донорів, на яких припадає майже 100% зовнішнього фінансування.

"Зверніть увагу на топ-5 кредиторів-донорів, на яких припадає 95% всього зовнішнього фінансування у 2023 році", — пише Гетманцев.

Топ 5 кредиторів-донорів, на яких припадає 95% всього зовнішнього фінансування у 2023 році

"Більшу частину року Україна йшла із випередженням графіку або у графіку залучення зовнішньої допомоги. Утім, під кінець року темпи такого залучення дещо пригальмували. Нагадаю, що орієнтовна потреба у зовнішньому фінансуванні на 2023 рік спочатку оцінювалась у 42,3 млрд доларів, після жовтневих змін до бюджету вона зросла до близько 44,5 млрд. дол. НБУ оцінював потребу у близько 45 млрд доларів", — нагадав Гетманцев.

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За його словами , це орієнтовно 3,7 мільярдів доларів в середньому за місяць, тоді як зараз (за підсумками 11 місяців) фактичні надходження становлять 3,2 мільярдів.

Структура зовнішнього фінансування українського бюджету - Гетманцев

Данило Гетманцев також нагадав, що залишається місяць до завершення бюджетного року, протягом якого потрібно буде максимізувати залучення зовнішньої фінансової допомоги.

"У грудні вона буде точно більшою, ніж у листопаді. Оскільки очікується надання грантової підтримки від США і надання чергового траншу МВФ", — додав він.

Утім для покриття можливих розривів у грудні, вважає Данило Гетманцев, варто також активізувати розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) та посилити управління ліквідністю на єдиному казначейському рахунку.

"Грудень буде також визначальним місяцем для закріплення планів залучення зовнішнього фінансування на наступний рік. Продовжуємо працювати, виконувати плани по внутрішнім доходам і чекаємо на гарні новини з Вашингтона і Брюсселя", — додав він.

Нагадаємо, Україна може не отримати представлений раніше пакет фіндопомоги у 50 мільярдів євро від країн Євросоюзу. Фокус надавав інформацію щодо низки розбіжностей щодо євробюджету.

Тим часом розвідка Естонії повідомила, що РФ вже в першому півріччі на 10% перевищили обсяги, що було передбачено оборонним бюджетом 2023 року, тож влада ухвалила додатковий кошторис. Також Росія здатна випускати по 5 тисяч FPV-дронів на місяць.