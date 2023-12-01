РФ може продовжувати війну в Україні у сьогоднішніх масштабах, — розвідка Естонії

ЗС РФ вже в першому півріччі на 10% перевищили обсяги, які були передбачені оборонним бюджетом 2023 року, через що влада ухвалила додатковий кошторис.

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Росія і далі може продовжувати війну проти України з такою ж інтенсивністю, оскільки її бюджет це дозволяє. Про це сказав голова розвідки Міноборони Естонії, командувач Центр оборонної розвідки, полковник Антс Ківіселг, пише естонське видання Еrr.eе.

"Цього року Росія збільшила свої витрати на оборону приблизно на 100 відсотків, а в 2023 році бюджет витрат на оборону РФ зросте до 100 мільярдів євро, що становить приблизно третину всіх витрат уряду. У наступні роки ми побачимо, що в 2024 році оборонний бюджет оборонних сил РФ залишиться приблизно на тих же цифрах, тобто 100 мільярдів євро, а в 2025-26 роках він трохи зменшиться", – сказав він.

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ЗСУ розбили колону російських БТР та відкинули окупантів на північ від Авдіївки, — Bild (відео)

Антс Ківіселг зауважив, що ЗС РФ вже в першому півріччі перевищили обсяги, які були передбачені оборонним бюджетом 2023 року, на 10%, і це змусило ухвалити додатковий бюджет.

"У підсумку все це дозволяє Росії продовжувати поточну війну з нинішньою інтенсивністю. Але вона продовжується за рахунок значного зниження рівня послуг і добробуту російського громадянського суспільства", — сказав Ківіселг.

Командувач Центру розвідки Міноборони повідомив, що цього тижня ситуація на українському фронті не змінювалася, але загальна інтенсивність боїв в порівнянні з попередніми тижнями дещо знизилася що може бути пов'язано з погіршенням погодних умов. Основна ж увага окупантів і далі прикута до Авдіївки.

"Можна сказати, що в районі Авдіївки ведеться близько 20% або трохи більше бойових дій всього фронту", – сказав він.

Ківіселг додав, що українські бійці чинили наполегливий опір на південній околиці Авдіївки та водночас контратакували з флангів загрозу російських військ і продовжують забезпечувати, щоб цей район залишався під контролем України.

Нагадаємо, що Росія здатна випускати по 5 тисяч FPV-дронів на місяць. Прогнозують, що незабаром в РФ доведуть середню продуктивність кожного виробництва до 25 тисяч на місяць.

Раніше повідомлялося, що видання The Forbes зазначило, що Україна поки що випускає 50 тис. безпілотників різного призначення, тоді як РФ — "ушестеро більше".