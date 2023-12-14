Расчеты карточками не прекращались: как атака на "Киевстар" повлияла на банки

По словам заместителя главы НБУ, из-за хакерской атаки на "Киевстар" возникают проблемы с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи этого оператора.

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Кибератака на "Киевстар" на работу НБУ и банковской инфраструктуры преимущественно не повлияла. Большинство банкоматов и терминалов самообслуживания и банковские отделения работают в штатном режиме. Безналичные расчеты осуществляются в штатном режиме. Об этом шла речь во время совещания представителей системно важных банков с заместителем председателя НБУ Алексеем Шабаном.

По заявлению Шабана, сейчас нет сложностей в работе мобильных приложений банков, они стабильно функционируют, ведь в основном используют в процессе входа и для подтверждения операций не смс-сообщения, а другие элементы многофакторной аутентификации.

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Сбой в сети "Киевстар" повлиял на терминалы и банкоматы: какие банки пострадали от кибератаки

В то же время хакерская атака на "Киевстар" негативно повлияла на банковскую систему. Возникают проблемы с работой части POS-терминалов торговой сети, работающих с использованием мобильной связи "Киевстар".

"Сейчас банки уже активно решают эту ситуацию — перенастраивают неработающие POS-терминалы на работу через других мобильных операторов или Wi-Fi", — сообщил Шабан.

Он обратил внимание банков на необходимости уточнения планов их непрерывной работы с учетом новых обстоятельств.

"Мы с вами уже имеем опыт работы с резервными каналами связи, которыми оборудованы банковские отделения и центры обработки данных, поэтому предлагаю рассмотреть возможность реализации такого подхода совместно с операторами национальных розничных сетей и к работе банковской инфраструктуры, в частности POS-терминалов", — отметил он.

Заместитель председателя НБУ также поблагодарил представителей банков за оперативность и высокий уровень готовности к непредсказуемым событиям и обратил их внимание на меры безопасности для противодействия возможным кибератакам.

"Мы в течение 2022-2023 годов постоянно фиксируем кибератаки разного уровня сложности на объекты информационной инфраструктуры банков и небанковских финучреждений. Поэтому призываем участников финансового рынка быть бдительными, усиливать уровень информационной безопасности и соблюдать требования НБУ в этой сфере", — сказал он.

Добавим, что Национальный банк Украины работает в штатном режиме, в частности все информационные и платежные системы НБУ.

Как сообщал Фокус, хакеры, которые 12 декабря совершили масштабную атаку, не получили персональных данных абонентов. В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что в результате атаки хакеров персональные данные пользователей не были украдены. В частности, заявления об уничтожении компьютеров и серверов также назвали фейком со стороны россиян.

Известно, что российские хакеры поразили киберзащиту крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.