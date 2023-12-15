Индексация и перерасчет: когда и насколько повысятся пенсии в 2024 году

В следующем году в Украине повышение пенсий произойдет в три этапа. Юрист рассказал, на сколько вырастут выплаты и когда.

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В следующем году в Украине повышение пенсий состоится в январе, марте и июле. Об этом пишет Фокус в новой статье "В новый год — с новыми пенсиями. Кому и на сколько в 2024 году повысят выплаты".

Как рассказал Фокусу Иван Хомич, адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича, в январе и июле следующего года пенсию пересчитают тем, кто получает минимальную выплату, кому исполнилось 65 лет и кто имеет полный страховой стаж (мужчины — 35 лет стажа, женщины — 30 лет). А в марте повышения коснутся всех, чьи пенсии должны индексировать по плану, а также те, кто получает минимальную и максимальную пенсию — в связи с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В рамках новой индексации, единый социальный взнос, который работодатель платит в Пенсионный фонд, будет пересчитан в баллы Фото: pexels.com

"Ежегодная индексация пенсий происходит в соответствии с ч. 2 ст. 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 года № 1058-IV, — рассказал собеседник Фокуса. — Но всегда, чтобы ее провести, Кабинет Министров Украины принимает соответствующее постановление. Например, в 2023 году это было Постановление от 24 февраля 2023 г. №168 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023 году".

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То есть нужно будет дождаться постановления Кабмина, которое даст "зеленый свет" индексации пенсий в 2024-м. Также адвокат обратил внимание на то, что в следующем году индексацию проведут по-новому. Как пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, единый социальный взнос, который работодатель платит в Пенсионный фонд, будет пересчитан в баллы, в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. Далее эти баллы ежегодно будут пересчитываться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой.

В январе и июле пенсию пересчитают 65-летним пенсионерам, которые получают минимальную выплату и кто имеет полный страховой стаж

Однако сейчас до сих пор нет соответствующего правительственного документа, который бы раскрыл детали нового механизма. Поэтому прогнозировать, на сколько вырастут выплаты, сложно. "Каким именно будет механизм индексации в следующем году, мы еще не знаем, — говорит Иван Хомич. — В правительстве анонсировали, что это будет новая система с учетом баллов так называемых. Но как именно это будет работать, мы пока не знаем. Мы не знаем процент, на который будут повышаться пенсии. Предварительно, по слухам, это будет 16%".

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По сообщению в правительстве, средняя пенсия в Украине в результате новой индексации вырастет до 6000 грн. По мнению экономиста Андрея Новака, денег в бюджете на это хватит. "Украина не только получает военную помощь, но и финансовую, которая в равных пропорциях поступает на нужды Нацбанка, на пополнение золотовалютных резервов — из-за этого у нас рекордные они, около 40 млрд долларов, — другая — правительству на покрытие дефицита бюджета. Какой бы ни был дефицит бюджета, он покрывается за счет внешней финансовой помощи. То есть если в бюджете на следующий год заложено повышение зарплат и пенсий, то даже если доходная часть не будет выполняться в полном объеме, даже дополнительный дефицит бюджета все равно нам будут помогать покрывать наши партнеры. Это и международные финансовые институты, и более 60 стран мира", — подчеркнул он в комментарии Фокусу.

Впрочем, несмотря на обещания пересчитать пенсии всем, на практике так бывает не всегда. "Иногда, к сожалению, говорят, что будет всем перерасчет, а когда проходит перерасчет, то делается он не для всех. Здесь надо быть очень внимательным", — подчеркнул Иван Хомич.

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Напомним, Конституционный суд по обращению Верховного суда проверит законность установленного Верховной Радой ограничения максимального размера пенсии. Запрос был направлен после того, как суд рассмотрел дело по иску пенсионера, который требовал осуществить выплаты за выслугу лет без ограничения предельного размера.

Также Фокус писал, что на индексацию пенсий по новой бальной системе в бюджете-2024 заложено 100 миллиардов гривен. Именно на эту сумму увеличат бюджет Пенсионного фонда. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, источником этих средств будет ЕСВ с зарплат украинских защитников.