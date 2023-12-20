Год за два: кто из украинцев может выйти на пенсию раньше

На зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в психиатрических, противочумных и лепрозорных, инфекционных отделениях, а также в учреждениях, где лечение проходят лица с ВИЧ.

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В Украине определенные категории профессионалов могут претендовать на удвоенный стаж, и медицинские работники входят в число тех, кто подпадает под это правило. Об этом сообщает сайт Medplatforma.

По данным источника, работники в сфере здравоохранения могут уходить на пенсию раньше: мужчины в возрасте 55 лет, а женщины в 50 лет. При этом необходимый стаж для пенсии составляет 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

Важно отметить, что мужчины, достигшие 50-летнего возраста и имеющие стаж не менее 25 лет, имеют право на льготную пенсию. При этом из общего стажа 10 лет должны быть отработаны на работах с вредными условиями труда. Женщины, чтобы претендовать на льготную пенсию, должны иметь стаж не менее 20 лет, в том числе 7,5 лет на работах с вредными условиями. Кроме того, в соответствии со списком номер 1 каждый полный год работы засчитывается как еще один год стажа.

Согласно изменениям в статью 60 закона "О пенсионном обеспечении", на зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в следующих учреждениях:

психиатрические учреждения здравоохранения;

противочумнык и лепрозорнык учреждения здравоохранения;

отделения и учреждения, где лечатся лица с ВИЧ или больные СПИДом;

инфекционные учреждения реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

Напомним, 1 декабря сообщалось, кому повысят выплаты с 1 января 2024 года Максимальная пенсия в Украине ограничена 10 прожиточными минимумами для лиц, утративших трудоспособность. С января следующего года прожиточный минимум для этой категории украинцев увеличится с 2093 до 2361 грн, то есть на 268 гривен.