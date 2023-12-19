Диагноз шокировал: врачи спасли военного с онкологией на поздней стадии

Из-за сложного случая медики предложили бойцу медицинскую эвакуацию за границу, однако он отказался. Врачи долго готовились к операции из-за сопутствующей патологии мужчины, которая создавала дополнительные риски.

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Врачи спасли военного у которого обнаружили рак прямой кишки IV стадии с опухолями в печени. Об этом сообщают во Львовском региональном лечебно-диагностическом центре.

Военный защищает Украину еще с 2014 года. О своем заболевании он даже не подозревал, ведь не жаловался ни на что. Обнаружили шокирующий диагноз у мужчины во время планового медосмотра в госпитале.

Ситуация была сложной, ведь обнаружили онкологию на поздней стадии. Из-за больших рисков медики предложили мужчине медицинскую эвакуацию за границу, однако он отказался.

Тогда врачи разработали для мужчины длительный план лечения, который занял 8 месяцев, и согласились провести операцию.

Медики Львовского онкоцентра рассказывают, что очень тщательно готовились к операции, ведь раковые опухоли у военного обнаружили не только в прямой кишке, а также и в печени.

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Перед операцией мужчина прошел химиотерапию. Она позволила не только прекратить рост злокачественных опухолей, но и несколько уменьшить их в размере. После этого бойцу с помощью радиочастотной абляции уничтожили единичные очаги в печени.

Решающую роль во время операции военного могла сыграть его сопутствующая патология — плохая свертываемость крови. Чтобы во время операции не возникло кровотечения, военный определенный период принимал специальные препараты.

После успешной операции мужчина снова получил шанс на жизнь и верит, что онкология к нему больше не вернется. Теперь он вернулся к нормальному образу жизни и может полноценно питаться.

Напомним, в октябре медики рассказали еще одну успешную историю по спасению бойца. Врачи вытащили из тела военного хвостик мины. Они осторожно обезвредили предмет и спасли мужчине ногу.

Также недавно врачи вытащили из сердца 4-летней девочки осколок мины. Она пострадала во время очередной атаки России на Херсон. По словам врачей, ребенок чудом остался жив.