Діагноз шокував: лікарі врятували військового з онкологією на пізній стадії

Через складний випадок медики запропонували бійцю медичну евакуацію за кордон, однак він відмовився. Лікарі довго готувалися до операції через супутню патологію чоловіка, яка створювала додаткові ризики.

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Лікарі врятували військового у якого виявили рак прямої кишки IV стадії з пухлинами у печінці. Про це повідомляють у Львівському регіональному лікувально-діагностичному центрі.

Військовий захищає Україну ще з 2014 року. Про своє захворювання він навіть не підозрював, адже не скаржився ні на що. Виявили шокуючий діагноз у чоловіка під час планового медогляду у госпіталі.

Ситуація була складною, адже виявили онкологію на пізній стадії. Через великі ризики медики запропонували чоловіку медичну евакуацію за кордон, однак він відмовився.

Тоді лікарі розробили для чоловіка тривалий план лікування, який зайняв 8 місяців, та погодилися провести операцію.

Медики Львівського онкоцентру розповідають, що дуже ретельно готувалися до операції, адже ракові пухлини у військового виявили не лише у прямій кишці, а також і у печінці.

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Перед операцією чоловік пройшов хімієтерапія. Вона дозволила не лише припинити ріст злоякісних пухлин, але й дещо зменшити їх у розмірі. Після цього бійцю за допомогою радіочастотної абляції знищили поодинокі вогнища у печінці.

Вирішальну роль під час операції військового могла зіграти його супутня патологія – погане згортання крові. Щоб під час операції не виникло кровотечі, військовий певний період приймав спеціальні препарати.

Після успішної операції чоловік знову отримав шанс на життя та вірить, що онкологія до нього більше не повернеться. Тепер він повернувся до нормального способу життя та може повноцінно харчуватися.

Нагадаємо, у жовтні медики розповіли ще одну успішну історію з порятунку бійця. Лікарі витягнули з тіла військового хвостик міни. Вони обережно знешкодили предмет та врятувати чоловіку ногу.

Також нещодавно лікарі витягнули із серця 4-річної дівчинки уламок міни. Вона постраждала під час чергової атаки Росії на Херсон. За словами лікарів, дитина дивом залишилася живою.