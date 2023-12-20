Рік за два: хто з українців може вийти на пенсію раніше

На зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в психіатричних, протичумних і лепрозорних, інфекційних відділеннях, а також в установах, де лікування проходять особи з ВІЛ.

Related video

В Україні певні категорії професіоналів можуть претендувати на подвоєний стаж, і медичні працівники входять до числа тих, хто підпадає під це правило. Про це повідомляє сайт Medplatforma.

За даними джерела, працівники у сфері охорони здоров'я можуть іти на пенсію раніше: чоловіки у віці 55 років, а жінки у 50 років. При цьому необхідний стаж для пенсії становить 30 років для чоловіків і 25 років для жінок.

Важливо зазначити, що чоловіки, які досягли 50-річного віку і мають стаж не менше 25 років, мають право на пільгову пенсію. При цьому із загального стажу 10 років мають бути відпрацьовані на роботах зі шкідливими умовами праці. Жінки, щоб претендувати на пільгову пенсію, повинні мати стаж не менше 20 років, зокрема 7,5 років на роботах зі шкідливими умовами. Крім того, відповідно до списку номер 1 кожен повний рік роботи зараховується як ще один рік стажу.

Згідно зі змінами до статті 60 закону "Про пенсійне забезпечення", на зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в таких установах:

психіатричні заклади охорони здоров'я;

протичумні та лепрозорні заклади охорони здоров'я;

відділення та установи, де лікуються особи з ВІЛ або хворі на СНІД;

інфекційні установи реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, 1 грудня повідомлялося, кому підвищать виплати з 1 січня 2024 року Максимальна пенсія в Україні обмежена 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність. Із січня наступного року прожитковий мінімум для цієї категорії українців збільшиться з 2093 до 2361 грн, тобто на 268 гривень.