В "Дії" появилась важная услуга для бизнеса: что изменится для ФЛП

В Министерстве цифровой трансформации рассказали о новой услуге в "Дії", которая должна понравиться всем украинцам-предпринимателям.

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В приложение административных услуг "Дія" заработала автоматическая услуга по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Отмечается, что теперь вносить изменения можно всего за несколько секунд.

"Никакого человеческого фактора, ожидания и непредвиденных отказов. Обработка заявления занимает три секунды вместо суток и производится автоматически", — рассказали в ведомстве.

Какие данные можно вносить

В Минцифре объяснили, что у украинцев появилась возможность в режиме онлайн менять:

ФИО;

местонахождение бизнеса;

КВЭДы (виды экономической деятельности);

контактную информацию.

"Также не придется указывать налоговые данные, поскольку "Дія" все это делает автоматически на основе информации из реестров", — подчеркнули в ведомстве.

Как воспользоваться услугой

Для этого нужно выполнить несколько простых шагов, а именно:

авторизоваться в "Дії";

заполнить соответствующие формы;

подписать заявление с помощью электронной подписи.

Какие еще услуги должны появиться в "Дії"

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в "Дії" появятся:

услуга для моряков. Будет усовершенствован процесс получения квалификационных документов для моряков, расширено количество доступных званий и улучшена антикоррупционная составляющая процесса;

услугу "еПредприниматель". В рамках государственной антикоррупционной стратегии появится единый сервис электронного предпринимателя, с помощью которого бизнес сможет получить несколько услуг с помощью одного заявления;

карта укрытий и "пунктов несокрушимости". На специальной платформе соберут все пункты несокрушимости и укрытия. Там можно будет посмотреть, чем они обеспечены, увидеть фото и оставить отзыв.

Напомним, в середине ноября в приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей. Так, украинцам разрешили получать новые водительские удостоверения, заказав их доставку в отделение "Укрпошты" или курьером, но за деньги. Также Фокус рассказывал, что с недавних пор оплачивать административные штрафы тоже можно через "Дію".