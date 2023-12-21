В "Дії" появилась важная услуга для бизнеса: что изменится для ФЛП
В Министерстве цифровой трансформации рассказали о новой услуге в "Дії", которая должна понравиться всем украинцам-предпринимателям.
В приложение административных услуг "Дія" заработала автоматическая услуга по изменению информации о ФЛП в налоговом и едином государственном реестре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.Важно
Отмечается, что теперь вносить изменения можно всего за несколько секунд.
"Никакого человеческого фактора, ожидания и непредвиденных отказов. Обработка заявления занимает три секунды вместо суток и производится автоматически", — рассказали в ведомстве.
Какие данные можно вносить
В Минцифре объяснили, что у украинцев появилась возможность в режиме онлайн менять:
- ФИО;
- местонахождение бизнеса;
- КВЭДы (виды экономической деятельности);
- контактную информацию.
"Также не придется указывать налоговые данные, поскольку "Дія" все это делает автоматически на основе информации из реестров", — подчеркнули в ведомстве.
Как воспользоваться услугой
Для этого нужно выполнить несколько простых шагов, а именно:
- авторизоваться в "Дії";
- заполнить соответствующие формы;
- подписать заявление с помощью электронной подписи.
Какие еще услуги должны появиться в "Дії"
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в "Дії" появятся:
- услуга для моряков. Будет усовершенствован процесс получения квалификационных документов для моряков, расширено количество доступных званий и улучшена антикоррупционная составляющая процесса;
- услугу "еПредприниматель". В рамках государственной антикоррупционной стратегии появится единый сервис электронного предпринимателя, с помощью которого бизнес сможет получить несколько услуг с помощью одного заявления;
- карта укрытий и "пунктов несокрушимости". На специальной платформе соберут все пункты несокрушимости и укрытия. Там можно будет посмотреть, чем они обеспечены, увидеть фото и оставить отзыв.
Напомним, в середине ноября в приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей. Так, украинцам разрешили получать новые водительские удостоверения, заказав их доставку в отделение "Укрпошты" или курьером, но за деньги. Также Фокус рассказывал, что с недавних пор оплачивать административные штрафы тоже можно через "Дію".