У "Дії" з'явилася важлива послуга для бізнесу: що зміниться для ФОПів

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли про нову послугу в "Дії", яка має сподобатися всім українцям-підприємцям.

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У застосунку адміністративних послуг "Дія" запрацювала автоматична послуга зі зміни інформації про ФОП у податковому та єдиному державному реєстрі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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Зазначається, що тепер вносити зміни можна всього за кілька секунд.

"Жодного людського фактора, очікування та непередбачуваних відмов. Опрацювання заяви займає три секунди замість доби і відбувається автоматично", — розповіли у відомстві.

Які дані можна вносити

У Мінцифрі пояснили, що в українців з'явилася можливість у режимі онлайн змінювати:

ПІБ;

місцезнаходження бізнесу;

КВЕДи (види економічної діяльності);

контактну інформацію.

"Також не доведеться вказувати податкові дані, оскільки "Дія" все це робить автоматично на основі інформації з реєстрів", — підкреслили у відомстві.

Як скористатися послугою

Для цього потрібно виконати кілька простих кроків, а саме:

авторизуватися в "Дії";

заповнити відповідні форми;

підписати заяву за допомогою електронного підпису.

Які ще послуги мають з'явитися в "Дії"

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, у "Дії" з'являться:

послуга для моряків. Буде вдосконалено процес отримання кваліфікаційних документів для моряків, розширено кількість доступних звань та покращено антикорупційну складову процесу;

послугу "еПідприємець". У межах державної антикорупційної стратегії з'явиться єдиний сервіс електронного підприємця, за допомогою якого бізнес зможе отримати кілька послуг за допомогою однієї заяви;

карта укриттів і "пунктів незламності". На спеціальній платформі зберуть усі пункти незламності та укриття. Там можна буде подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото і залишити відгук.

Нагадаємо, у середині листопада в застосунку "Дія" з'явилася нова послуга для водіїв. Так, українцям дозволили отримувати нові водійські посвідчення, замовивши їхню доставку у відділення "Укрпошти" або кур'єром, але за гроші. Також Фокус розповідав, що віднедавна оплачувати адміністративні штрафи теж можна через "Дію".