Електронні повістки та нові послуги онлайн: Федоров розповів, що додадуть у "Дію"

В оновлений застосунок із новим дизайном додадуть онлайн-послуги для моряків, підприємців і громадян, які бажають перереєструвати своє авто.

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Попри те, що зараз держава переглядає і змінює правила мобілізації, електронні повістки військовозобов'язаним через застосунок адміністративних послуг "Дія" українці отримувати не будуть. Про це сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю "24 каналу", яке було опубліковано в понеділок, 18 грудня.

Глава профільного міністерства звернув увагу на те, що питання про розсилку електронних повісток громадянам не стоїть навіть на порядку денному.

"Повісток у "Дії" не буде. Ми про це говорили, і зараз я підтверджую це. Впроваджувати повістки в "Дії" не планується взагалі", — сказав Михайло Федоров.

В інтерв'ю міністр цифрової трансформації України також розповів про те, які послуги навпаки з'являться вже найближчим часом і будуть доступні українцям у мобільному застосунку адміністративних послуг. Так, у "Дію" додадуть:

послугу внесення змін про ФОП. Ця послуга уможливить зміну прізвища, кведів та контактної інформації ФОП швидко та автоматично, без участі реєстратора;

послуги для моряків. Буде вдосконалено процес отримання кваліфікаційних документів для моряків, розширено кількість доступних звань та покращено антикорупційну складову процесу;

послугу "еПідприємець". У рамках державної антикорупційної стратегії буде презентовано єдиний сервіс електронного підприємця, що дасть змогу отримувати кілька послуг для бізнесу через одну заяву;

карту укриттів і "пунктів незламності". Це буде певна платформа, де можна зібрати всі пункти незламності та укриття, подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото та залишити відгук.

послугу перереєстрація авто, що звільняє громадян від монополії центрів МВС на угоди купівлі-продажу автомобілів.

Нагадаємо, на початку грудня стало відомо, що Верховна Рада пропонує вручати повістки електронною поштою та рекомендованим листом. Член комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський наголосив, що сповіщення про надходження рекомендованого листа надійде в поштову скриньку, а сам лист із повісткою видаватимуть відповідні представники поштових служб особисто в руки.

А дещо раніше представник ТЦК розповів, що в окремих випадках повістки можуть вручати не лише працівники військкоматів. За його словами, військовозобов'язаного можуть дістати просто на робочому місці. При цьому юристи пояснили, що оформляти офіційний документ має право виключно воєнком і не в присутності громадянина.