Электронные повестки и новые услуги онлайн: Федоров рассказал, что добавят в "Дію"

В обновленное приложение с новым дизайном добавят онлайн-услуги для моряков, предпринимателей и граждан, желающих перерегистрировать свое авто.

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Несмотря на то, что сейчас государство пересматривает и меняет правила мобилизации, электронные повестки военнообязанным через приложение административных услуг "Дія" украинцы получать не будут. Об этом сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "24 каналу", которое было опубликовано в понедельник, 18 декабря.

Глава профильного министерства обратил внимание на то, что вопрос о рассылке электронных повесток гражданам не стоит даже на повестке дня.

"Повесток в "Дії" не будет. Мы об этом говорили, и сейчас я подтверждаю это. Внедрять повестки в "Дії" не планируется вообще", — сказал Михаил Федоров.

В интервью министр цифровой трансформации Украины также рассказал о том, какие услуги наоборот появятся уже в ближайшее время и будут доступны украинцам в мобильном приложении административных услуг. Так, в "Дію" добавят:

услугу внесения изменений о ФЛП. Эта услуга сделает возможным изменение фамилии, кведов и контактной информации ФЛП быстро и автоматически, без участия регистратора;

услуги для моряков. Будет усовершенствован процесс получения квалификационных документов для моряков, расширено количество доступных званий и улучшена антикоррупционная составляющая процесса;

услугу "еПредприниматель". В рамках государственной антикоррупционной стратегии будет представлен единый сервис электронного предпринимателя, позволяющий получать несколько услуг для бизнеса через одно заявление;

карту укрытий и "пунктов несокрушимости". Это будет определенная платформа, где можно собрать все пункты несокрушимости и укрытия, посмотреть, чем они обеспечены, увидеть фото и оставить отзыв.

услугу перерегистрация авто, освобождающую граждан от монополии центров МВД на сделки купли-продажи автомобилей.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Верховная Рада предлагает вручать повестки по электронной почте и заказным письмом. Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский подчеркнул, что извещение о поступлении заказного письма придет в почтовый ящик, а само письмо с повесткой будут выдавать соответствующие представители почтовых служб лично в руки.

А несколько ранее представитель ТЦК рассказал, что в отдельных случаях повестки могут вручать не только работники военкоматов. По его словам, военнообязанного могут достать прямо на рабочем месте. При этом юристы объяснили, что оформлять официальный документ имеет право исключительно военком и не в присутствии гражданина.