ЕС должен использовать 80 млрд евро из фонда спасения, чтобы помочь Украине, — эксперт

По словам политика Олли Рена, поддержка Украины – это вопрос свободы, демократии и защиты Европы. Быстрый поиск финансовых средств необходим для сдерживания амбиций Путина.

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Европейский Союз должен подготовиться к использованию фонда спасения (ESM) в размере 80 миллиардов евро для поддержки Украины. Об этом заявил финский политик Олли Рен изданию Bloomberg.

По словам Рена, учрежденный при финском центральном банке для предоставления кредитов бедствующим странам еврозоны, Европейский механизм стабильности может оказаться в центре многолетнего "Плана Б" по оказанию помощи Киеву.

"У нас нет непосредственной необходимости в ESM на финансовых рынках, но у нас есть глубокая, экзистенциальная необходимость в Украине", — сказал Рен.

Он также отметили, что поддержка Украины – это вопрос свободы, демократии и защиты Европы.

По словам политика, быстрый поиск финансовых средств для поддержки Украины необходим для сдерживания "угроз и империалистических устремлений" президента России Владимира Путина.

"Я очень обеспокоен разобщенностью Европы и вето Венгрии. Нельзя терять времени, поэтому остальные 26 стран-членов ЕС должны быстро собраться с силами и подготовить план Б без согласия Венгрии, которая, похоже, идет своим путем", — сказал он журналистам.

Издание пишет, что ESM, созданный в 2012 году, до сих пор рассматривался как потенциальный инструмент для помощи Украине в ее восстановлении после войны.

Рен также предложил, чтобы "реалистичная и надежная долгосрочная стратегия ЕС" включала использование 260 миллиардов евро активов Центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств, которые заморожены Евросоюзом, странами G7 и Австралией.

Напомним, что СМИ сообщали, что США начали срочные переговоры по использованию $300 млрд активов России для Украины. Некоторые американские чиновники выразили беспокойство, что страны мира не будут спешить хранить свои средства в Федеральной резервной системе или в долларах, если произойдет прецедент конфискации.