Зарабатывают как ни в чем не бывало: как война "ударила" по чистой прибыли украинских банков

По информации нардепа Даниила Гетманцева, чистая прибыль украинских банков в 2023 году, по сравнению с 2022 годом, увеличилась в 6,7 раза.

Related video

В период с января по ноябрь текущего года чистая прибыль украинских банков (то есть после вычета налогов) составила 130,55 миллиарда. При этом только в ноябре прибыль финучреждений была на уровне 7,85 миллиарда гривен. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Важно

Финансовое положение украинцев в 2024 году может стать лучше: эксперт назвал причины (видео)

По его словам, если сравнивать чистую прибыль банков с аналогичным периодом прошлого года, то она выросла в 6,7 раза, а с 2021 года (семи месяцев) – в два раза.

Так, в ноябре наращивание прибыли банками несколько застопорилось, поскольку увеличились отчисления в резервы под возможные убытки. Но даже с этим учетом, по сравнению с прошлым годом, такие отчисления меньше в 13 раз.

Как отметил политик, банки сохраняют высокую доходность и остаются операционно эффективными. Основа этой доходности в 2023 году – значительный процентный доход, полученный прежде всего благодаря безрисковым вложениям в государственные ценные бумаги (ОВГЗ и депозитные сертификаты) и умеренные отчисления в резервы.

Как зарабатывали украинские банки в 2023 году Фото: Telegram/Гетманцев

Рентабельность капитала банковской системы (чистая прибыль к собственному капиталу) за 11 месяцев 2023-го года составила 52,8% (против 9,3% за 11 месяцев 2022 года, 32,9% – за аналогичный период 2021 года).

Отметим, что в списке самых прибыльных банков по итогам по итогам восьми месяцев этого года оказались:

"ПриватБанк" — с доходом в 39,21 миллиарда гривен;

"Ощадбанк" — с доходом в 9,48 миллиарда гривен;

"Сенс Банк — с доходом в 5,44 миллиарда гривен;

"Райффайзен Банк" — с доходом в 5,11 миллиарда гривен;

"Укрсиббанк" — с доходом в 5,08 миллиарда гривен;

ПУМБ — с доходом в 5,03 миллиарда гривен;

"ОТП Банк" — с доходом в 3, 95 миллиарда гривен;

"Ситибанк" — с доходом в 3,60 миллиарда гривен;

"Укрэксимбанк" — с доходом в 3,07 миллиарда гривен.

Налоги для банков

В конце ноября этого года Верховная Рада приняла законопроект №9656-д и ввела дополнительный налог на сверхприбыль украинских банков, изменив Налоговый кодекс. Так, к банкам будут применять дополнительное временное налогообложение, которое коснется их сверхприбыли. Так, по результатам 2023 года уровень налога будет составлять 50%. А уже в 2024 базовая ставка налога на прибыль банков будет на уровне 25%.

Важно

Банки меняют условия по депозитам: что изменится для вкладчиков

Ожидается, что благодаря изменениям уже до конца текущего года украинский бюджет пополнится на 24-25 миллиардов гривен.

Напомним, в Украине с 21 декабря ставки по микрокредитам не должны превышать 1% в сутки. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Также Фокус рассказывал, что у украинцев во время войны есть возможность взять кредит и открыть собственное дело.