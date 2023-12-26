Заробляють як ні в чому не бувало: як війна "вдарила" по чистому прибутку українських банків

За інформацією нардепа Данила Гетманцева, чистий прибуток українських банків у 2023 році, порівняно з 2022 роком, збільшився в 6,7 раза.

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У період із січня по листопад поточного року чистий прибуток українських банків (тобто після вирахування податків) становив 130,55 мільярда. При цьому тільки в листопаді прибуток фінустанов був на рівні 7,85 мільярда гривень. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, якщо порівнювати чистий прибуток банків з аналогічним періодом минулого року, то він зріс у 6,7 раза, а з 2021 року (семи місяців) — удвічі.

Так, у листопаді нарощування прибутку банками дещо застопорилося, оскільки збільшилися відрахування в резерви під можливі збитки. Але навіть із цим урахуванням, порівняно з минулим роком, такі відрахування менші в 13 разів.

Як зазначив політик, банки зберігають високу дохідність і залишаються операційно ефективними. Основа цієї прибутковості у 2023 році — значний відсотковий дохід, отриманий насамперед завдяки безризиковим вкладенням у державні цінні папери (ОВДП і депозитні сертифікати) та помірні відрахування в резерви.

Як заробляли українські банки у 2023 році Фото: Telegram/Гетьманцев

Рентабельність капіталу банківської системи (чистий прибуток до власного капіталу) за 11 місяців 2023-го року становила 52,8% (проти 9,3% за 11 місяців 2022-го року, 32,9% — за аналогічний період 2021 року).

Зазначимо, що в списку найприбутковіших банків за підсумками за підсумками восьми місяців цього року опинилися:

"ПриватБанк" — з доходом у 39,21 мільярда гривень;

"Ощадбанк" — з доходом у 9,48 мільярда гривень;

"Сенс Банк — з доходом у 5,44 мільярда гривень;

"Райффайзен Банк" — з доходом у 5,11 мільярда гривень;

"Укрсиббанк" — з доходом у 5,08 мільярда гривень;

ПУМБ — з доходом у 5,03 мільярда гривень;

"ОТП Банк" — з доходом у 3,95 мільярда гривень;

"Сітібанк" — з доходом у 3,60 мільярда гривень;

"Укрексімбанк" — з доходом у 3,07 мільярда гривень.

Податки для банків

Наприкінці листопада цього року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9656-д і ввела додатковий податок на надприбуток українських банків, змінивши Податковий кодекс. Так, до банків застосовуватимуть додаткове тимчасове оподаткування, яке торкнеться їхнього надприбутку. Так, за результатами 2023 року рівень податку становитиме 50%. А вже у 2024 базова ставка податку на прибуток банків буде на рівні 25%.

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Очікується, що завдяки змінам уже до кінця поточного року український бюджет поповниться на 24-25 мільярдів гривень.

Нагадаємо, в Україні з 21 грудня ставки за мікрокредитами не повинні перевищувати 1% на добу. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Також Фокус розповідав, що в українців під час війни є можливість взяти кредит і відкрити власну справу.