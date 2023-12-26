Вето Венгрии не помешает предоставлению странами ЕС €50 млрд Украине, — Кулеба (видео)

Министр иностранных дел Украины сообщил, что остальные 26 государств фактически предоставили определенное время Будапешту для того, чтобы решить проблему.

Related video

В любом случае Европейский Союз примет решение о предоставлении 50 миллиардов евро Украине. Подробности сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Важно

Орбан принял приглашение Зеленского о двусторонней встрече, — СМИ

Он отметил, что соответствующие средства не были предоставлены не из-за вето Венгрии. По его словам, остальные 26 государств фактически предоставили определенное время Будапешту для того, чтобы решить проблему.

"Они не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один", — сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что Венгрии дали месяц на переговоры. Если результата не будет, деньги все равно выделят. Дипломат заверил, что сейчас вопрос в том, одобрят ли выделение средств все страны ЕС включая Венгрию, или 26 стран, соответственно, без нее.

Средства для Украины от ЕС и позиция Венгрии

Правительство Венгрии задерживает четырехлетний пакет поддержки Киева на сумму 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов), который начнется в 2024 году в рамках более широкой борьбы за бюджет ЕС на встрече лидеров 14 декабря. Политический советник премьера Виктора Орбана отметил, что финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса.

До сих пор Венгрия блокировала все вопросы, связанные с Украиной, омрачая перспективы достижения соглашения на саммите. Премьер Орбан дважды писал председателю Европейского совета, призывая его исключить переговоры о членстве Украины из повестки дня саммита.

Орбан 21 декабря подчеркнул, что ЕС может обойти вето Венгрии во время повторного голосования за помощь Украине. Глава венгерского правительства заявил, позицию Будапешта можно обойти "во многих сферах". По его словам, у ЕС есть "резервный вариант" по выделению помощи Киеву.

Напомним, 19 декабря политолог Олег Саакян оценил будущее Орбана и поддержку Украины. Вместо США, где еще дожимают республиканцев, помощь Украине передадут Германия и скандинавские страны.