Вето Угорщини не стане на заваді наданню країнами ЄС €50 млрд Україні, – Кулеба (відео)

Міністр закордонних справ України повідомив, що решта 26 держав фактично надала певний час Будапешту для того, щоб розв’язати проблему.

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У будь-якому випадку Європейський Союз ухвалить рішення стосовно надання 50 мільярдів євро Україні. Подробиці повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Він наголосив, що відповідні кошти не були надані не через вето Угорщини. З його слів, решта 26 держав фактично надала певний час Будапешту для того, щоб розв’язати проблему.

"Вони не хочуть мати ситуацію, коли постійно ухвалюються рішення "мінус один", – сказав Кулеба.

Кулеба додав, що Угорщині дали місяць на перемовини. Якщо результату не буде, гроші все одно виділять. Дипломат запевни, що наразі питання в тому, чи схвалять виділення коштів усі країни ЄС включно з Угорщиною, чи 26 країн, відповідно, без неї.

Кошти для України від ЄС та позиція Угорщини

Уряд Угорщини затримує чотирирічний пакет підтримки Києва на суму 50 мільярдів євро (54 мільярди доларів), який розпочнеться 2024 року в межах ширшої боротьби за бюджет ЄС на зустрічі лідерів, яка розпочалася в четвер, 14 грудня. Політичний радник прем'єра Віктора Орбана наголосив, що фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України — це два окремі питання.

Досі Угорщина блокувала всі питання, пов'язані з Україною, затьмарюючи перспективи досягнення угоди на саміті. Прем'єр Орбан двічі писав голові Європейської ради, закликаючи його виключити переговори про членство України з порядку денного саміту.

Орбан 21 грудня наголосив, що ЄС може обійти вето Угорщини під час повторного голосування за допомогу Україні. Голова угорського уряду заявив, позицію Будапешта можна обійти "в багатьох сферах". За його словами, у ЄС є "резервний варіант" щодо виділення допомоги Києву.

Нагадаємо, 19 грудня політолог Олег Саакян оцінив майбутнє Орбана і підтримку України. Замість США, де ще дотискають республіканців, допомогу Україні передадуть Німеччина та скандинавські країни.