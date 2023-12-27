Зарплаты в Киеве: сколько и кому платили в 2023 году

По словам директора Киевского городского центра занятости Дмитрия Новицкого, в 2023 году ИТ-специалистам в Киеве предлагали зарплату до 110 тысяч гривен, тогда как, например учителям, готовы платить не больше 12 тысяч.

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Средний уровень заработной платы в Киеве в 2023 году составил чуть больше 14 тысячи гривен. Однако есть профессии, где платят намного больше. Об этом "Укринформу" рассказал директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий.

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По его словам, высокая зарплата сохраняется в ИТ-сфере, где можно зарабатывать до 110 тысяч гривен. Также можно найти и другие предложения по работе с достойной оплатой труда. Например:

квалифицированным рабочим с инструментом предлагают зарплату от 30 до 35 тысяч гривен;

врачам разных специализаций – до 25 тысяч гривен;

слесарям разных специализаций – до 22 тысяч гривен.

Чуть меньшую оплату работодатели предлагают:

электромонтерам разных специализаций – до 14,9 тысячи гривен;

учителям – до 12,7 тысячи гривен;

продавцам продовольственных товаров – 11,1 тысячи гривен.

При этом минимальная оплата предлагается для должностей контроллера билетов, экспедитора, гардеробщика, садовода и других.

Как изменилась зарплата в 2023 году

Данные Госстата свидетельствуют о том, что средняя зарплата в III квартале текущего года составила 17 937,3 гривны. Это на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2022-го.

Самыми высокооплачиваемыми были штатные работники в сфере "Информация и телекоммуникации". Как свидетельствует статистика, выплаты выросли на 20,3%, до 37 542 гривен в месяц. Далее идут финансисты, которые в 2023 году в среднем получали по 34 189 гривен. Их зарплаты выросли на 29,8%.

Как изменится зарплата украинцев в 2024 году

Планируется, что в следующем году повысится размер минимальной зарплаты. Он будет следующим:

в месячном размере: с 1 января — 7 100 грн, с 1 апреля — 8 000 грн;

в почасовом размере: с 1 января — 42,6 грн, с 1 апреля — 48 грн.

С учетом этого, среднемесячная зарплата в Украине будет меняться следующим образом:

2024 год — 21 809 грн;

2025 год — 25 732 грн;

2026 год — 30 260 грн.

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Напомним, Фокус уже сообщал, что в Украине некоторым чиновникам собираются повысить зарплату. Также отметим, что в государственном бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что в среднем украинские работники будут получать 21 809 грн.