Зарплати в Києві: скільки і кому платили у 2023 році

За словами директора Київського міського центру зайнятості Дмитра Новицького, 2023 року ІТ-фахівцям у Києві пропонували зарплату до 110 тисяч гривень, тоді як, наприклад, вчителям, готові платити не більше 12 тисяч.

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Середній рівень заробітної плати в Києві 2023 року становив трохи більше ніж 14 тисяч гривень. Однак є професії, де платять набагато більше. Про це "Укрінформу" розповів директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький.

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За його словами, висока зарплата зберігається в ІТ-сфері, де можна заробляти до 110 тисяч гривень. Також можна знайти й інші пропозиції щодо роботи з гідною оплатою праці. Наприклад:

кваліфікованим робітникам з інструментом пропонують зарплату від 30 до 35 тисяч гривень;

лікарям різних спеціалізацій — до 25 тисяч гривень;

слюсарям різних спеціалізацій — до 22 тисяч гривень.

Трохи меншу оплату роботодавці пропонують:

електромонтерам різних спеціалізацій — до 14,9 тисячі гривень;

вчителям — до 12,7 тисячі гривень;

продавцям продовольчих товарів — 11,1 тисячі гривень.

При цьому мінімальна оплата пропонується для посад контролера квитків, експедитора, гардеробника, садівника та інших.

Як змінилася зарплата у 2023 році

Дані Держстату свідчать про те, що середня зарплата в III кварталі поточного року становила 17 937,3 гривні. Це на 22,7% більше, ніж за аналогічний період 2022-го.

Найбільш високооплачуваними були штатні працівники у сфері "Інформація та телекомунікації" . Як свідчить статистика, виплати зросли на 20,3%, до 37 542 гривень на місяць. Далі йдуть фінансисти, які у 2023 році в середньому отримували по 34 189 гривень. Їхні зарплати зросли на 29,8%.

Як зміниться зарплата українців у 2024 році

Планується, що наступного року підвищиться розмір мінімальної зарплати. Він буде таким:

у місячному розмірі: з 1 січня — 7 100 грн, з 1 квітня — 8 000 грн;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 42,6 грн, з 1 квітня — 48 грн.

З урахуванням цього, середньомісячна зарплата в Україні змінюватиметься таким чином:

2024 рік — 21 809 грн;

2025 рік — 25 732 грн;

2026 рік — 30 260 грн.

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Нагадаємо, Фокус уже повідомляв, що в Україні деяким чиновникам збираються підвищити зарплату. Також зазначимо, що в державному бюджеті на 2024 рік уряд передбачив, що в середньому українські працівники отримуватимуть 21 809 грн.