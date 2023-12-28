Ушли в ВСУ: в Херсонской области нехватка энергетиков, — Госэнергонадзор

По словам главы ведомства Руслана Слободяна, определенные трудности хоть и фиксируются, но назвать это дефицитом кадров нельзя. Энергетики из других регионов всегда приходят на помощь.

Related video

В Херсонской области фиксируется нехватка энергетиков, ведь многие из них отправились на фронт воевать. Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона 28 декабря.

Для того, чтобы оперативно устранять поврежжения критической инфраструктуры нужны люди, которые будут этим заниматься. По словам Руслана Слободяна, дефицита кадра в целом нет, однако некоторые трудности все же фиксируются.

Важно

Германия отправила Украине "зимний" энергетический пакет помощи на почти €90 млн

"В целом кадры есть. Определенные трудности как раз в прифронтовых регионах, тот же Херсон. Местных энергетиков там иногда не хватает, много энергетиков вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Там, где нужна срочная помощь, там энергетики из других регионов Украины ее предоставляют", — говорится в сообщении.

Николаевской и Херсонской областям помогают энергетики из Прикарпатья, Подолья, со всех украинских регионов, продолжает глава Госэнергонадзора. С этим особых проблем не возникает.

Отдельная тема, которая была поднята в эфире, касалась массированных обстрелов ВС РФ накануне праздников и в новогоднюю ночь. Удары по объектам критической инфраструктуры в прифронтовых областях не прекращались. Накануне в Херсонской области остались без электричества 94 тысячи потребителей, но эту проблему оперативно удалось устранить. Рядом с линией фронта обесточены примерно 400 населенных пунктов, но там фактически нет физической возможности ликвидировать последствия.

"Таких ударов, которые были год назад, сейчас не наблюдаем. Я думаю, что дело не в том, что россияне берегут ракеты на новогоднюю ночь. Нет, дело не в этом. Наши соседи понимают только язык силы. Сдерживает их два фактора. Первое — Украина очень серьезно подготовилась к вызовам и рискам, создана сильная система ПВО для защиты. Самое главное — Украина может наносить удары в ответ", — подытожил Руслан Слободян.

Напомним, 18 декабря в Минэнерго рассказали, когда возможны массовые отключения света. По словам министра энергетики Германа Галущенко, блэкауты возможны, если вновь произойдет ураган, который недавно бушевал в Одесской области. Если будут сильные морозы — энергосистема выдержит.