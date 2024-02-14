В пользу Украины: с 15 февраля в Латвии будут конфисковывать машины с российскими номерами

Согласно законодательству, если транспортное средство с российскими номерами не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также используется несанкционированно, у властей есть право конфисковать автомобиль.

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С четверга, 15 февраля 2024 года, на территории Латвии вступают в силу поправки к Закону о дорожном движении, в рамках которого разрешена конфискация автомобилей с российскими номерами. Об этом пишет латвийское издание Delfi.

По информации Министерства юстиции Латвии, присутствие зарегистрированных в России транспортных средств на территории Латвии недопустимо с учетом полномасштабного нападения России на Украину.

Как замечает издание, во избежание таких ситуаций владельцы машин, зарегистрированных в России, должны были до 14 февраля перерегистрировать свое авто в Латвии либо вывезти его за пределы страны. Российские машины могут находиться на территории Латвии, если только они пересекают страну транзитом.

"В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также констатировано его несанкционированное использование в дорожном движении, у властей есть право на конфискацию автомобиля", — уточняется в Delfi.

Конфискация автомобилей

В законодательном порядке предполагается, что конфискованные автомобили будут передаваться Украине и тем самым будет оказываться поддержка в ее борьбе с государством-агрессором.

Изменения законодательства основываются на разъяснении Еврокомиссии, в котором говорится, что санкции, введенные ЕС против России в 2022 году, распространяются и на личный транспорт с российской регистрацией граждан РФ. Подобные правила, запрещающие гражданам России находиться на территории ЕС со своим транспортным средством, принимаются и в других странах.

Основные правила въезда в Латвию

При транзитном проезде есть нюанс: автомобиль, зарегистрированный в РФ, может проехать таким образом только один раз. При этом следует перед тем, как въехать в страну, предоставить в онлайн следующую информацию:

данные о транспортном средстве;

данные водителя;

период, в течение которого машина будет участвовать в дорожном движении Латвии (не должен превышать 24 часов).

Кроме того, за незаконную езду на автомобиле с российскими номерами предусмотрен штраф в размере от 750 до 2000 евро.

Разрешено пользоваться автомобилем с российскими номерами только в тех случаях, когда:

машина находится во владении или пользовании лица, имеющего привилегии и иммунитет согласно международным нормам;

автомобиль принадлежит дипломатическому представительству или международной организации.

Стоит также напомнить, что с 12 сентября в Латвии уже действует запрет на въезд автомобилей с российскими регистрационными номерами.

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Напомним, что Латвия уже конфисковывает автомобили в пользу Украины. Речь идет о машинах, которыми управляли нетрезвые водители.