На користь України: з 15 лютого в Латвії конфісковуватимуть машини з російськими номерами

Згідно із законодавством, якщо транспортний засіб з російськими номерами не зареєстровано в Латвії або не виїжджає за межі Латвії, а також використовується несанкціоновано, у влади є право конфіскувати автомобіль.

Related video

Із четверга, 15 лютого 2024 року, на території Латвії набувають чинності поправки до Закону про дорожній рух, у межах якого дозволено конфіскацію автомобілів із російськими номерами. Про це пише латвійське видання Delfi.

За інформацією Міністерства юстиції Латвії, присутність зареєстрованих у Росії транспортних засобів на території Латвії неприпустима з урахуванням повномасштабного нападу Росії на Україну.

Як зауважує видання, щоб уникнути таких ситуацій, власники машин, зареєстрованих у Росії, мали до 14 лютого перереєструвати своє авто в Латвії або вивезти його за межі країни. Російські машини можуть перебувати на території Латвії, якщо тільки вони перетинають країну транзитом.

"У разі, якщо транспортний засіб не зареєстровано в Латвії або він не виїжджає за межі Латвії, а також констатовано його несанкціоноване використання в дорожньому русі, влада має право на конфіскацію автомобіля", — уточнюють у Delfi.

Конфіскація автомобілів

У законодавчому порядку передбачається, що конфісковані автомобілі передаватимуть Україні, і в такий спосіб надаватимуть підтримку в її боротьбі з державою-агресором.

Зміни законодавства ґрунтуються на роз'ясненні Єврокомісії, в якому йдеться про те, що санкції, запроваджені ЄС проти Росії 2022 року, поширюються і на особистий транспорт із російською реєстрацією громадян РФ. Подібні правила, що забороняють громадянам Росії перебувати на території ЄС зі своїм транспортним засобом, ухвалюють і в інших країнах.

Основні правила в'їзду до Латвії

Під час транзитного проїзду є нюанс: автомобіль, зареєстрований у РФ, може проїхати таким чином лише один раз. При цьому слід перед тим, як в'їхати в країну, надати в онлайн таку інформацію:

дані про транспортний засіб;

дані водія;

період, протягом якого машина братиме участь у дорожньому русі Латвії (не повинен перевищувати 24 годин).

Крім того, за незаконну їзду на автомобілі з російськими номерами передбачено штраф у розмірі від 750 до 2000 євро.

Дозволено користуватися автомобілем з російськими номерами тільки в тих випадках, коли:

машина перебуває у володінні або користуванні особи, яка має привілеї та імунітет згідно з міжнародними нормами;

автомобіль належить дипломатичному представництву або міжнародній організації.

Варто також нагадати, що з 12 вересня в Латвії вже діє заборона на в'їзд автомобілів з російськими реєстраційними номерами.

Важливо

"Торгівлю з Росією потрібно скорочувати": Латвія закликала ЄС замінити товари з РФ на українські

Нагадаємо, що Латвія вже конфісковує автомобілі на користь України. Йдеться про машини, якими керували нетверезі водії.