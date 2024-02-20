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Экономика

Американские санкции против России заметно задевают экономику Турции, — Reuters

Путин и Эрдоган
Американские санкции против России заметно задевают экономику Турции

Вашингтон нацелен на уменьшение доходов Кремля, но от этого страдает Турция, которая является основным импортером российской нефти. Давление США спровоцировало замедление платежей, что привело к снижению уровня торговли между Анкарой и Москвой.

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США продолжают применять санкционные меры в отношении России, что оказывает влияние на торговые отношения между Россией и Турцией. Об этом сообщает издание Reuters.

Давление со стороны США на финансовые компании, продолжающие сотрудничать с Россией, вызвало замедление и нарушение ряда платежей, что привело к уменьшению торговли между Турцией и Россией.

Среди этих платежей — турецкие транзакции по закупке российской нефти и аналогичные операции со стороны России в отношении турецкого экспорта. Кроме того, следует отметить, что именно Россия выступает в качестве основного поставщика нефти для Турции, страны, которая зависит от энергоресурсов.

Важно отметить, что санкции США направлены на снижение доходов Кремля и предотвращение полномасштабной военной акции России против Украины. Однако в Вашингтоне также осознают, что ограничения не должны привести к блокировке потоков российской нефти на мировые рынки, чтобы избежать роста цен на нефть и связанных с этим последствий.

В США особенно беспокоятся о возможном росте цен на бензин в преддверии президентских выборов, запланированных на ноябрь 2024 года.

Анонимные источники издания отмечают, что возникают некоторые затруднения с финансовыми операциями в связи с тем, что банки в Турции усилили проверку клиентов из Российской Федерации. Тем не менее, сообщается, что это не привело к полной остановке поставок нефти в Турцию, хотя было замечено небольшое количество задержек в доставке грузов.

По словам представителей турецкой нефтяной индустрии, затруднения начались после декабря. В то же время российская сторона заявляет, что не получала платежей из Турции за последние две-три недели.

Напомним, что СМИ 13 февраля сообщали, что РФ заблокировала часть флота для перевозки нефти. В Кремле не знают, как разрешить эту ситуацию, тем временем стоимость фрахта резко возросла, тогда как российская нефть начала дешеветь. Также Фокус писал, что что РФ хочет обойти санкции Запада.