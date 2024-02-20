Американские санкции против России заметно задевают экономику Турции, — Reuters

Вашингтон нацелен на уменьшение доходов Кремля, но от этого страдает Турция, которая является основным импортером российской нефти. Давление США спровоцировало замедление платежей, что привело к снижению уровня торговли между Анкарой и Москвой.

Related video

США продолжают применять санкционные меры в отношении России, что оказывает влияние на торговые отношения между Россией и Турцией. Об этом сообщает издание Reuters.

Давление со стороны США на финансовые компании, продолжающие сотрудничать с Россией, вызвало замедление и нарушение ряда платежей, что привело к уменьшению торговли между Турцией и Россией.

Среди этих платежей — турецкие транзакции по закупке российской нефти и аналогичные операции со стороны России в отношении турецкого экспорта. Кроме того, следует отметить, что именно Россия выступает в качестве основного поставщика нефти для Турции, страны, которая зависит от энергоресурсов.

Важно отметить, что санкции США направлены на снижение доходов Кремля и предотвращение полномасштабной военной акции России против Украины. Однако в Вашингтоне также осознают, что ограничения не должны привести к блокировке потоков российской нефти на мировые рынки, чтобы избежать роста цен на нефть и связанных с этим последствий.

В США особенно беспокоятся о возможном росте цен на бензин в преддверии президентских выборов, запланированных на ноябрь 2024 года.

Анонимные источники издания отмечают, что возникают некоторые затруднения с финансовыми операциями в связи с тем, что банки в Турции усилили проверку клиентов из Российской Федерации. Тем не менее, сообщается, что это не привело к полной остановке поставок нефти в Турцию, хотя было замечено небольшое количество задержек в доставке грузов.

По словам представителей турецкой нефтяной индустрии, затруднения начались после декабря. В то же время российская сторона заявляет, что не получала платежей из Турции за последние две-три недели.

Напомним, что СМИ 13 февраля сообщали, что РФ заблокировала часть флота для перевозки нефти. В Кремле не знают, как разрешить эту ситуацию, тем временем стоимость фрахта резко возросла, тогда как российская нефть начала дешеветь. Также Фокус писал, что что РФ хочет обойти санкции Запада.