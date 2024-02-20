Американські санкції проти Росії помітно зачіпають економіку Туреччини, — Reuters

Вашингтон націлений на зменшення доходів Кремля, але від цього страждає Туреччина, яка є основним імпортером російської нафти. Тиск США спровокував уповільнення платежів, що призвело до зниження рівня торгівлі між Анкарою і Москвою.

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США продовжують застосовувати санкційні заходи щодо Росії, що впливає на торговельні відносини між Росією і Туреччиною. Про це повідомляє видання Reuters.

Тиск з боку США на фінансові компанії, які продовжують співпрацювати з Росією, спричинив сповільнення і порушення низки платежів, що призвело до зменшення торгівлі між Туреччиною і Росією.

Серед цих платежів — турецькі транзакції із закупівлі російської нафти та аналогічні операції з боку Росії щодо турецького експорту. Крім того, слід зазначити, що саме Росія виступає основним постачальником нафти для Туреччини, країни, яка залежить від енергоресурсів.

Важливо зазначити, що санкції США спрямовані на зниження доходів Кремля і запобігання повномасштабній військовій акції Росії проти України. Однак у Вашингтоні також усвідомлюють, що обмеження не повинні призвести до блокування потоків російської нафти на світові ринки, щоб уникнути зростання цін на нафту і пов'язаних із цим наслідків.

У США особливо турбуються про можливе зростання цін на бензин напередодні президентських виборів, запланованих на листопад 2024 року.

Анонімні джерела видання зазначають, що виникають деякі труднощі з фінансовими операціями у зв'язку з тим, що банки в Туреччині посилили перевірку клієнтів з Російської Федерації. Проте повідомляється, що це не призвело до повної зупинки поставок нафти до Туреччини, хоча було помічено невелику кількість затримок у доставці вантажів.

За словами представників турецької нафтової індустрії, труднощі почалися після грудня. Водночас російська сторона заявляє, що не отримувала платежів з Туреччини за останні два-три тижні.

Нагадаємо, що ЗМІ 13 лютого повідомляли, що РФ заблокувала частину флоту для перевезення нафти. У Кремлі не знають, як вирішити цю ситуацію, тим часом вартість фрахту різко зросла, тоді як російська нафта почала дешевшати. Також Фокус писав, що РФ хоче обійти санкції Заходу.