В шаге от торговой войны. Что будет, если Украина запретит импорт польской молочки

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, Украина рассматривает возможность запрета импорта польской агропродукции. Такой шаг многие отечественные специалисты считают справедливым. Фокус выяснил, повлечет ли ограничение молочного импорта дефицит и как это скажется на ценах.

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Украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границ. Об этом говорится в материале Forbes со ссылкой на слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

В первую очередь могут ограничить или запретить ввоз в Украину польских молочных продуктов и фруктов. Это одна из довольно крупных статей польского экспорта в Украину. "Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", — сказал изданию министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский. Он отметил, что детали обсуждать пока рано. Украинские власти еще думают, какие именно ограничительные меры будут внедряться. Вероятно, что запрет фруктов и молочной продукции станет только первым шагом.

"Это тонкая тема, пока комментировать нечего… Будем вести активные переговоры с польской стороной, и исходя из их результативности, будем принимать решение", — добавил Сольский.

Протест польских фермеров на границе Украины Фото: Фото: Gettyimages

Импорт растет, экспорт падает: что происходит на рынке молочной продукции

"За несколько лет до полномасштабного вторжения импорт масла в Украину рос лишь в отдельные периоды. Однако традиционно Украина сама была крупным экспортером масла. После полномасштабного вторжения позиции масла во внешней торговле отечественной молочкой усилились, в частности в 2022-м году", — сообщила генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.

Она также объяснила причины такого ужесточения. По словам Лавренюк, в 2022 году значительный вынужденный отток украинцев из страны и сокращение внутреннего потребления свежих молочных продуктов (то есть молоко питьевое, кефир, сметана, йогурт), а также существенные логистические проблемы с поставками молочной продукции в торговые сети заставили заводы увеличить объемы производства биржевых молочных продуктов, имеющих длительный срок складского хранения: сливочного масла и сухого молока.

Доля экспорта молочной продукции снижается Фото: Zaxid.net

"Благодаря благоприятной конъюнктуре на внешнем рынке (начиная со II полугодия 2022 года в мире растет спрос на масло), все складские запасы масла нашим производителям удалось успешно экспортировать. Собственно благодаря этому отрасль выдержала наиболее шоковый 2022 год", — пояснила Анна Лавренюк.

Заметим, что в 2023-м доля масла в общем импорте молочных продуктов в Украину составляла лишь 6,3% (в пересчете на молоко-сырье). И хотя были существенные потери поголовья коров и производственных мощностей из-за войны, молочно-товарные фермы по итогам 2023-го года смогли поставить на перерабатывающие заводы столько же молока-сырья, как в довоенный 2021 год.

"Поэтому можем утверждать, что ограничение импорта сливочного масла из Польши не повлечет его дефицит на полках украинских магазинов", — считает эксперт.

Ограничение импорта молочных продуктов из Польши не повлечет дефицит для украинского потребителя Фото: pexels.com

Действительно, о дефиците речь пока не идет. Однако сейчас доля экспорта молочной продукции снижается, тогда как импорт молочки, в частности сливочного масла, растет. Об этом говорят цифры, предоставленные Экспертно-аналитической службой Союза молочных предприятий Украины. В частности, речь идет о том, что общие объемы внешней торговли молокопродуктами в январе-2024 ($36,9 млн) снизились на 13,2% против уровня декабря-2023 ($42,5 млн) и практически соответствовали показателю ноября-2023 ($37,4 млн). Объемы экспорта молокопродуктов в январе-2024 ($12,6 млн) уменьшились против уровня декабря-2023 ($13,5 млн) на 6,8%. Кроме того, они были меньше показателя ноября-2023 на 3,6%.

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"Объемы экспорта молокопродуктов в январе-2024 были самыми низкими с марта 2022 года, первого полного месяца полномасштабного российского вторжения в Украину. Это стало следствием влияния ряда факторов, ключевым среди которых является потеря отечественной молочной продукцией ценовой конкурентоспособности из-за существенного подорожания молоко-сырья в последние месяцы 2023 года, а также из-за блокирования экспорта из Украины агропродовольственной, в том числе молочной, продукции. Как следствие, уже четвертый месяц подряд (октябрь-2023 — январь 2024) стоимость импорта молокопродуктов в Украину почти вдвое превышает стоимость их экспорта из Украины", — говорится в исследовании.

За первый месяц 2024 года импортеры завезли масла на 55% больше по сравнению с январем 2023 года

По данным аналитиков, значительное снижение показателей экспорта января-2024 против января-2023 зафиксировано по такой позиции как "Масло сливочное" (в 3,4 раза). А вот объемы импорта молокопродуктов в январе-2024 ($24,3 млн) выросли против уровня января-2023 более чем в полтора раза (на 55%). И здесь значительное увеличение объемов импорта зафиксировано по позиции "Масло сливочное" (в 13,6 раз) и "Сыры всех видов" (в 1,5 раза). То есть за первый месяц 2024 года импортеры завезли больше масла на 55% по сравнению с январем 2023 года.

"Таким образом, в результате имеющегося дефицита молоко-сырья и стремительного подорожания цен на него в последние месяцы 2023 года, Украина существенно снизила объемы экспортной активности в январе 2024 года", — сообщают в Союзе молочных предприятий Украины.

Импорт сливочного масла растет Фото: "Укринформ"

Нужны ли ограничения, или как Украине реагировать на блокаду польской границы

По словам директора АВМ, заявление министра Сольского о возможном запрете или ограничении импорта молочной продукции из Польши в Украину является логичным и справедливым. Ведь протесты польских фермеров становятся все более неконтролируемыми и дерзкими, а отсутствие какой-либо правовой реакции польской полиции или власти на грубое нарушение международного права заставляют наших политиков занимать более жесткую позицию.

В то же время эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отвергает возможность запрета Украиной польского продукта, однако предупреждает о серьезной проблеме с молоко-сырьем, которое Украина активно закупает именно в Польше.

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"Не будет никакого запрета. Мы не будем воевать с поляками. На сегодняшний момент это не более, чем предупредительная мера. Это такой намек на зеркальные реакции. Поляки же тоже не запретили украинское масло. Они лишь блокируют границы. У нас, действительно, сложилась серьезная ситуация в условиях роста цены на молоко-сырье. И это влияет на цену на украинский аграрный продукт. Самая большая проблема — то, что мы импортируем из Польши, а мы из Польши завозим молоко-сырье и твердые сыры", — пояснил экономист.

Он также осветил проблему с уменьшением объемов выработки молоко-сырья в Украине.

"Достаточно большой объем молоко-сырья производится в хозяйствах населения. Люди сегодня резко уменьшили общий объем производства сырья из-за нехватки рабочих рук. Мы же понимаем, что мобилизация жестко прошлась по селам, уменьшилось общее количество людей, которые реально работают в аграрном бизнесе. Как следствие, мы имеем уменьшение предложений. Это, кстати, касается и свиного мяса, потому что очень большая доля свинины производилась именно в домохозяйствах населения. Это и провоцирует рост цен на молочные продукты. Скорее всего, мы будем иметь рост цен на молочную продукцию, пока животных не переведут на открытое содержание. А это будет по погоде, где-то в апреле. До апреля мы будем иметь рост цен на продукцию молокопроизводства", — рассказал Фокусу специалист.

Украинцы резко уменьшили общий объем производства сырья из-за нехватки рабочих рук Фото: Getty Images

Что дальше: каких цен ожидать на молочные продукты в Украине

По словам Пендзина, рост цен на молоко сейчас происходит не такими стремительными темпами, как в начале 2024 года. Но процесс все же продолжается.

"И это будет продолжаться. Остановка роста цен нас ожидает в апреле. А сейчас мы имеем рост. Он может немножко уменьшился, потому что в январе были праздники — перед праздниками увеличивается спрос, в частности, и на жиры животного происхождения. Как следствие, в январе рост цен был выше. Но это не значит, что цены остановились и начали откат. Просто динамика немножко уменьшилась", — добавил Пендзин.

Из-за блокирования границы предприятия не могут вывезти на экспорт масло, а значит, будут пытаться реализовать в Украине

Однако сейчас, если учитывать данные Союза молочных предприятий Украины, в розничных сетях вряд ли будут завышать стоимость масла. Ведь из-за блокирования границы предприятия не могут его вывезти на экспорт, а значит, будут пытаться реализовать внутри Украины. То есть на резкое подорожание молочных продуктов в конце февраля и в марте рассчитывать не стоит, хотя рост цен и будет происходить, в частности, как выше отметил Олег Пендзин, из-за определенного дефицита молоко-сырья, которое сейчас слишком сложно завозить от поставщиков из Польши.

Между тем, по данным Союза молочных предприятий, индекс цен на молочную продукцию Global Dairy Trade (GDT) замедлил темп, но растет: на торгах 20 февраля он прибавил 0,5%. В частности, сухое обезжиренное молоко подорожало на 1,3% — до $2788/тонна, а сливочное масло — на 0,1% до $6526/тонна.

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Что же касается цены молоко-сырья, то она растет с середины 2023 года. Как сообщили в Союзе молочных предприятий Украины, во втором полугодии прошлого года цены на молоко-сырье существенно выросли — как в гривневом выражении, так и в пересчете на евро. В декабре они превысили уровень в 15 грн/кг, тогда как еще в июле составляли в среднем 11,6 грн/кг, то есть произошел рост на 30%. Таким образом, декабрьский уровень цены молока-сырья в Украине в пересчете на евро и с учетом среднеевропейских базисов поставки (€41,4/100 кг) является самым высоким, как минимум, за последние десять лет.