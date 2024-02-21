Украинским беженцам в Польше выплатят новую финансовую помощь: кого коснется

Регистрация на выплаты украинским беженцам в Польше стартует с 22 февраля.

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В Польше, где 20 февраля 2024 года продлили срок законного пребывания украинских беженцев на территории государства до 30 июня, гражданам нашей страны выплатят новую финансовую помощь. Как сообщает польское издание Yavp.pl, программа финансовой поддержки инициирована Перемышлянским Объединением украинцев в Польше. Также инициативу поддержала международная гуманитарная организация Oxfam.

Новые выплаты украинцам в Польше: детали

Известно, что украинцам доступны три выплаты по 850 злотых (8 172 гривны). Деньги можно получить через систему BLIK. На финансовую поддержку могут рассчитывать уязвимые категории украинцев, у которых есть документ PESEL UKR. Также выплаты доступны людям, которые переехали в Польшу после 24 февраля 2022 года.

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Кроме того, граждане должны соответствовать еще целому ряду критериев. Например:

в семьях есть беременные или кормящие грудью;

в семьях есть люди с инвалидностью, влияющей на трудоспособность;

в семьях есть люди с хроническими и онкологическими заболеваниями;

представителем семьи являются лица, принадлежащие к этническим группам;

одинокая мать и член семьи, в которой трое детей;

Также выплаты положены:

людям от 55 лет;

лицам, которые остались без имущества и жилья в результате войны;

лицам, ранее проживавшие в прифронтовых областях (Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская);

безработным (или работающим неполный рабочий день).

Регистрироваться на выплаты украинцы могут с 22 февраля. Ссылка на анкету, которую нужно будет заполнить, будет доступна по ссылке.

Временная защита для украинских беженцев в Польше: как долго будет действовать в 2024 году

20 февраля на сайте канцелярии польского президента появилось сообщение о законе, который позволяет гражданам Украины, прибывшим в Польшу после полномасштабного вторжения ВС РФ, законно жить на территории страны до 30 июня 2024 года.

"Президент Польши подписал акт о помощи гражданам Украины, который продлил срок легального пребывания украинских беженцев до 30 июня 2024 года", — сказано в сообщении.

Таким образом за украинцами сохранили:

свободный доступ к рынку труда;

право на получение помощи;

доступ к здравоохранению;

возможность заниматься экономической деятельностью.

Соответствующий закон был принят в соответствии с решением Совета ЕС о продлении временной защиты украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

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Напомним, согласно исследованию, которое провела Междисциплинарная лаборатория изучения войны в Украине при Университете Национальной комиссии по образованию в Кракове, почти 50% беженок из Украины планируют оставаться в Польше.

Также Фокус рассказывал, что украинские беженцы на Западе оказались перед мучительным выбором: вернуться домой или пустить корни за рубежом.