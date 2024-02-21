"30% экономики и 3,5 миллиона рабочих мест": Шмыгаль озвучил потери от войны с РФ

Как отметил глава украинского Кабмина, граждане, уехавшие в Евросоюз, не возвращаются в Украину из-за проблем с безопасностью.

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Полномасштабное вторжение России в Украину до сих пор обсуждается в мире не только в связи военными успехами ВСУ, которые отражают агрессию оккупантов, но и, потому, что с большим вниманием за войной следят и экономисты. Так, помимо человеческих страданий и гуманитарного кризиса, которые спровоцировала Москва, рост украинской экономики тоже замедлился. Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью японскому телеканалу NHK рассказал, как вторжение РФ повлияло на развитие Украины.

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Так, по его словам, из-за войны Украина потеряла 30% своей экономики.

"Из-за российской агрессии против моей страны потеряно 30% нашей экономики, почти 20% нашей территории. Мы потеряли 3,5 миллиона рабочих мест", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что украинцы после выезда в ЕС, не хотят возвращаться в Украину из-за проблем с безопасностью.

Что будет с экономикой Украины в 2024 году

Основой для всех прогнозов является продолжение экономического роста в текущем году. Об этом Фокус писал в своем материале: Как зарабатывать будем? Главные экономические прогнозы на 2024-й год.

"Прогнозы являются достаточными условными, а замедление развития объясняется и проблемами с логистикой, и неопределенной ситуацией на фронте, и определенными другими факторами. С другой стороны, есть украинские отрасли, которые будут развиваться и поддерживаться государством. Прежде всего, это оборонно-промышленный комплекс", — рассказывал в интервью Фокусу Данил Гетманцев.

Пока прогнозы не слишком отличаются — в целом, эксперты считают, что ВВП вырастет, примерно, на 3-6%. Так, например, аналитики Центра экономических стратегий в конце 2023 года опубликовали прогноз по ВВП от неправительственных экспертов, и там сказано о 4% по итогам 2024 года.

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Напомним, по данным The New York Times, украинской экономике потребуется много лет, чтобы достичь довоенных показателей роста. Также доктор экономических наук, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, соучредитель Центра экономического восстановления Андрей Длига в интервью Фокусу ранее объяснил, появятся ли в Украине условия для "экономического чуда".