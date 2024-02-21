"30% економіки і 3,5 мільйона робочих місць": Шмигаль озвучив втрати від війни з РФ

Як зазначив глава українського Кабміну, громадяни, які виїхали до Євросоюзу, не повертаються до України через проблеми з безпекою.

Related video

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну досі обговорюється у світі не тільки у зв'язку з військовими успіхами ЗСУ, які відбивають агресію окупантів, а й тому, що з великою увагою за війною стежать і економісти. Так, крім людських страждань і гуманітарної кризи, які спровокувала Москва, зростання української економіки теж сповільнилося. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю японському телеканалу NHK розповів, як вторгнення РФ вплинуло на розвиток України.

Важливо

Мільярди на відбудову. Як Україні відновити зруйноване Росією та звідки взяти на це гроші

Так, за його словами, через війну Україна втратила 30% своєї економіки.

"Через російську агресію проти моєї країни втрачено 30% нашої економіки, майже 20% нашої території. Ми втратили 3,5 мільйона робочих місць", — сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що українці після виїзду в ЄС, не хочуть повертатися в Україну через проблеми з безпекою.

Що буде з економікою України у 2024 році

Основою для всіх прогнозів є продовження економічного зростання в поточному році. Про це Фокус писав у своєму матеріалі: Як заробляти будемо? Головні економічні прогнози на 2024-й рік.

"Прогнози є достатніми умовними, а уповільнення розвитку пояснюється і проблемами з логістикою, і невизначеною ситуацією на фронті, і певними іншими факторами. З іншого боку, є українські галузі, які розвиватимуться і підтримуватимуться державою. Насамперед, це оборонно-промисловий комплекс", — розповідав в інтерв'ю Фокусу Данило Гетманцев.

Поки що прогнози не надто різняться — загалом експерти вважають, що ВВП зросте, приблизно, на 3-6%. Так, наприклад, аналітики Центру економічних стратегій наприкінці 2023 року опублікували прогноз щодо ВВП від неурядових експертів, і там сказано про 4% за підсумками 2024 року.

Важливо

Зростання цін і фінансові потрясіння: як війна в Україні нашкодила світовій економіці

Нагадаємо, за даними The New York Times, українській економіці знадобиться багато років, щоб досягти довоєнних показників зростання. Також доктор економічних наук, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, співзасновник Центру економічного відновлення Андрій Дліга в інтерв'ю Фокусу раніше пояснив, чи з'являться в Україні умови для "економічного дива".