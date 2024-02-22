Средняя зарплата в феврале: сколько теперь платят украинцам

Рост или падение заявляемой в вакансиях заработной платы в Украине отслеживают с помощью Единого портала вакансий.

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Украинцы в феврале 2024 года зарабатывали, в среднем, 19 тысяч гривен. Такую сумму рассчитали на основе имеющихся сейчас вакансий на рынке труда. вакансий. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" 22 февраля 2024 года рассказала и. о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

"Мы отслеживаем информацию о росте или падении заявляемой в вакансиях заработной платы через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года", – сказала она.

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По словам Мельник, этот портал содержит информацию от Государственного центра занятости и шести сервисов размещения информации о вакансиях, таких как work.ua, robota.ua, jrc.ua. На этих ресурсах ежедневно публикуется около 200 тысяч вакансий.

"И уровень средней заработной на этих порталах сегодня составляет около 19 тысяч гривен", – объяснила Мельник.

Елена Мельник также отметила, что в третьем квартале 2023 года уровень средней зарплаты, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив почти 18 тысяч гривен.

Работать в ВСУ:

Недавно аналитики кадрового портала выяснили, каким специалистам ВСУ чаще всего предлагают работу. Судя по данным, вакансии украинцам предлагают разные бригады, батальоны и подразделения. То есть, Вооруженным силам Украины нужны разные специалисты, которые могут быть полезны армии. Например, в январе 2024 года больше всего вакансий было в таких категориях, как:

1206 — "Охрана, безопасность";

250 — "Транспорт, автобизнес";

196 — "Телекоммуникации и связь";

180 — "Медицина, фармацевтика";

145 — "Рабочие специальности, производство".

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Напомним, в начале февраля Фокус рассказывал, как меняется рынок труда в Украине и сколько сейчас могут зарабатывать работники разных специальностей. Также напомним, почему некоторые украинцы могут остаться без работы в 2024 году.