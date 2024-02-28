С 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные выплаты, — Минсоцполитики

По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, в среднем с марта 2024 года пенсия вырастет на 322 гривны.

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После того, как в марте 2024 года в Украине произойдет индексация и перерасчет, минимальная пенсия составит 2 725 гривен, максимальная – 23 610 гривен. Об этом сообщает Министерство социальной политики в Facebook.

В ведомстве отметили, что с 1 марта миллионы пенсионеров получат повышенные пенсии.

"Рост состоится на уровне 8%. Средняя пенсия в Украине будет составлять 5 717 грн, минимальная — 2 725 грн, а самая большая — 23 610 грн. Несмотря на то, что увеличение пенсий будет стоить государственному бюджету 3 млрд грн в месяц, деньги на такие выплаты у государства будут", — говорится в сообщении.

Согласно заявлению министра социальной политики Оксаны Жолнович, средний размер пенсии увеличится на 322 гривны с начала марта. В то же время, минимальная пенсия возрастет на 364 гривны, а максимальная — почти на 3 тысячи гривен.

Ранее Фокус рассказывал, будут ли задержки с выплатами зарплаты и пенсии в 2024 году. Также Фокус объяснял, по-какому принципу будут рассчитывать выплаты переселенцам с 1 марта.

Напомним, 24 декабря стало известно, что не все лица, которым не выплачивается пенсия из-за недостаточного страхового стажа, могут получать временную социальную помощь. Если человек получает другие выплаты, работает или имеет другие источники дохода, то ему государственные инстанции могут отказать в получении такого вида помощи.