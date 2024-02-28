Программа кэшбека для украинцев: в ОП рассказали, как все будет работать

По словам советника главы Офиса Президента Дарья Заривной, концепция программы украинского кэшбека будет состоять из нескольких этапов.

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В Украине, как ожидается, к концу 2024 года заработает национальный кэшбек в рамках проекта "Купуй українське". Сейчас проект кєшбека находится на стадии разработки, тем временем стал известен предварительный план того, как именно украинцам будут начислять средства за покупку отечественных товаров. Об этом 28 февраля пишет издание Forbes.

Как объяснила советник главы Офиса Президента Дарья Заривная, предварительно механизм будет похож на тот, который был с картой "єПідтримка". То есть, появится виртуальная карта в банке, а тратить деньги граждане смогут только на товары, которые были произведены в Украине.

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Главным вопросом, который нужно решить для того, чтобы запустить программу — финансирование. Поскольку в бюджете уже сейчас есть дефицит, ведь правительство тратит деньги на армию и социальные выплаты, Украина может попытаться привлечь для реализации программы международную помощь. Нежелательным вариантом может стать закрытие дополнительных потребностей госбюджета за счет печати денег, но это будет означать увеличение денежной массы, что ускорит инфляцию.

При этом старший экономист Центра экономической стратегии Юрия Гайдая отметил, что в теории кэшбек действительно может увеличить налоговые поступления в бюджет, стимулировать импортозамещение и, соответственно, улучшить ситуацию с платежным балансом. Тогда снизится давление на гривну и золотовалютные резервы.

Также программа "Купуй українське", как ожидают в правительстве, будет стимулировать население покупать именно отечественные товары. В целом концепция программы состоит из нескольких уровней:

первый — спрос со стороны государства через локализацию;

второй — закупка украинских товаров международными донорами;

третий — стимулирование коммерческого спроса.

Программа "Купуй українське" — детали

Как писал Фокус, 27 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине заработает программу национального кэшбэка "Купуй українське". Так, Кабмин и Офис Президента хочет, чтобы украинцам возвращали часть потраченных на покупку отечественных товаров средств.

В то же время глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сказала, что сейчас программа кэшбека находится на стадии разработки — готовятся финансовые и технические параметры. По ее словам, Правительство планирует запустить программу "Покупай украинское" до конца 2024 года, поскольку это позволит оставить украинские деньги в стране.

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Ранее эксперты объяснили, как программа кэшбека может положительно повлиять на украинскую экономику. Так, ожидается, что при правильном подходе госбюджет может дополнительно получить около 60 миллиардов долларов.