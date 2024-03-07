В Украине третий год продолжается полномасштабная война с агрессором Российской Федерацией. В это тяжелое для страны время на помощь ВСУ и гражданам приходят украинские компании, которые с первых дней войны подключились к масштабным проектам, нацеленным на помощь как военным, так и гражданскому населению. Фокус собрал несколько важных кейсов, как именно бизнес помогает приблизить победу.

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Полномасштабное вторжение РФ в Украину повлияло на всех, не исключение — и крупные украинские компании. Социальные проекты компаний видоизменяются в соответствии с новыми вызовами. Крупный бизнес целенаправленно подключается к помощи гражданам, пострадавшим от войны, и перечисляет сотни миллионов или даже миллиарды на нужды Вооруженных Сил Украины. Помощь украинцам и армии — теперь приоритет номер один для ответственного украинского бизнеса, который в самое трудное для Украины время не может оставаться в стороне и продолжает масштабные проекты поддержки, чтобы приблизить победу Украины. Фокус собрал в одном материале кейсы компаний, которые оказывают важнейшую помощь ВСУ и украинцам.

Группа "Метинвест": 2,5 млрд гривен — для украинской армии

Горно-металлургическая группа "Метинвест" с начала полномасштабной войны направила на помощь Украине и ее гражданам 4,8 млрд грн, из которых более 2,5 млрд грн — на нужды армии в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков отмечает, что компания наладила поставки на фронт техники и амуниции, а также организовала системную помощь пострадавшим гражданским.

Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт техники и оборудования. Например, в конце 2023 года десантные подразделения ВСУ получили от Метинвеста, в рамках милитаристской инициативы Рината Ахметова Стальной Фронт, партию техники, которая поможет проводить военно-морские спецоперации и оборонять водные границы Украины. Это 10 высокоскоростных катеров типа RIB на 9-11 метров, 12 трейлеров для их оперативной перевозки и 800 самонадувных спасательных жилетов. Общая стоимость партии техники — 53 млн грн. Кроме того, Метинвест обеспечил морпехов специальными жилетами: они автоматически надуваются при контакте с водой и необходимы для сохранения здоровья и жизни, ведь имеют также специальный утепленный капюшон.

Группа Метинвест наладила производство стальных подземных командных пунктов Фото: Пресс-служба Метинвеста

Также Группа Метинвест мобилизовала дополнительные ресурсы на строительство военных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны на ключевых направлениях театра боевых действий. С первых дней полномасштабного вторжения Метинвест присоединился к возведению фортификационных сооружений в городах присутствия. В координации с Министерством обороны Украины и взаимодействии с инженерными войсками были определены приоритетные направления создания поясов обороны. В режиме 24/7 специалисты компании и тяжелая техника работают над возведением оборонительных сооружений, которые станут дополнительной защитой для горожан и украинских воинов. Самые активные действия круглосуточно продолжаются на Донецком направлении, где работа ведется вместе с Донецкой областной военно-гражданской администрацией.

Компания наладила поставки на фронт техники и амуниции, а также организовала системную помощь пострадавшим гражданским

А еще в прошлом году Метинвест наладила серийное производство инженерных сооружений, выполняющих роль "ловцов ланцетов", защищая дорогостоящую военную технику ВСУ от атак дронов противника. На данный момент Метинвест бесплатно передал ВСУ 32 сооружения-укрытия, которые активно используются на самых горячих участках фронта.

Kernel: на помощь военным — более 2 млрд грн

Крупнейший производитель и экспортер зерновых в Украине, а также лидер мирового рынка подсолнечного масла, ведущий поставщик агропромышленной продукции на международном рынке, компания Kernel постоянно поддерживает Вооруженные Силы Украины. Также Kernel оказывает гуманитарную помощь населению, например, после трагедии на Каховской ГЭС. Компания оперативно реагирует и поддерживает пострадавших от войны — передает необходимое оборудование, предлагает вынужденным переселенцам постоянную работу на своих предприятиях, а при необходимости и проживание.

С первых месяцев полномасштабного вторжения компания предоставляла ресурс — мастерские и запасные части для ремонта военной техники, склады и автомобили для формирования и доставки гуманитарных грузов, помещения столовых и продукты питания для организации волонтерских кухонь и приготовления запасов длительного хранения. А работники компании изготавливали защитные пластины для бронежилетов, занимались пошивом аптечек и сумок для РПГ и даже конструировали боевые багги с высокой проходимостью.

Активная позиция Kernel до сих пор остается неизменной. При этом компания выбрала для себя путь поддерживать подразделения ВСУ без посредников, самостоятельно закупая необходимую технику, оборудование и передавая ее военным. Всего за два года на помощь направлено более 2 млрд гривен.

За два года войны общая помощь от компании Kernel составила более 2 млрд гривен Фото: Kernel

Чтобы помощь поступала системно и вовремя, Kernel напрямую взаимодействует с четырьмя бригадами ВСУ — 95 ОДШБр, 93 ОМБр "Холодный Яр", 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 14 ОМБр им. князя Романа Великого. Находясь постоянно на связи с военными из бригад, компания оперативно обрабатывает запросы от защитников и предоставляет все необходимое. Среди ключевых направлений помощи — автомобили, БПЛА и квадрокоптеры, оборудование для штабов, средства связи и тому подобное.

Компания регулярно передает военным БПЛА, средства связи, автомобили Фото: Kernel

"Наш бизнес находится на украинской земле, поэтому с первого дня полномасштабного вторжения мы осознавали, что должны, несмотря ни на что, быть точкой опоры для наших защитников, ведь благодаря их смелости мы можем продолжать свою деятельность на благо Украины и приближать победу. Мы достаточно быстро прошли к пониманию, что хотим и, самое главное, можем помогать напрямую. Для еще большей эффективности Kernel непосредственно поддерживает конкретные бригады. Сейчас их четыре. В то же время мы понимаем, что за два года боевых действий увеличивается количество тех, кто возвращается с фронта, среди них много и наших сотрудников. Поэтому все больше направляем фокус внимания на ветеранов и их потребности в трудоустройстве и социальной адаптации", — отметил Евгений Осипов, CEO Kernel.

Компания выбрала для себя путь поддерживать подразделения ВСУ без посредников, самостоятельно закупая необходимую технику, оборудование, и передавая ее военным

В компании мобилизовано 850 сотрудников, и более 70 являются ветеранами. Для коллег-военнослужащих предусмотрены выплаты и предоставляется все необходимое снаряжение. Для ветеранов компания внедряет программы реинтеграции, включающие возможность освоения новых профессий, адаптацию рабочих мест, оказание юридической помощи, а также поддержку психологического и физического здоровья. Отдельное направление в нем занимает трудоустройство людей с инвалидностью.

Кроме того, компания поддерживает другие проекты для ветеранов, например, спортивный клуб Pototskyi Fight Club. Этот проект имеет важную социальную миссию — через популяризацию занятий боксом помогать военным во время ротации и ветеранам в реабилитации и возвращении к гражданской жизни. Клуб предоставляет возможность защитникам бесплатно тренироваться и занимается подготовкой спортсменов-боксеров.

Компания поддерживает проекты для ветеранов, в частности, спортивный клуб Pototskyi Fight Club Фото: Kernel

GlobalLogic Ukraine: поддержка воинов и бионические протезы

Известная IT-компания GlobalLogic Ukraine оказывала и продолжает оказывать помощь Вооруженным Силам Украины и гражданам. Всего в компании сообщают о вкладе на нужды ВСУ и гуманитарные проекты в сумме более 1 млрд грн. Еще в марте 2022 года с помощью организации WeSpire GlobalLogic запустила платформу для пожертвований, чтобы клиенты и партнеры могли передавать средства, которые пойдут на помощь Украине и гражданам. Компания выбрала пять конкретных организаций, которые могут оказать немедленную помощь непосредственно Украине. Денежные переводы через WeSpire безопасны, GlobalLogic оплачивает все комиссии за обработку платежей, поэтому 100% пожертвований поступают непосредственно украинцам.

Украинские инженеры GlobalLogic создали программное обеспечение для бионических протезов

GlobalLogic Ukraine также перечислила 1 миллион гривен благотворительному фонду "Повернись живим", а еще компания присоединилась к поддержке фонда "Діти Героїв", который финансово помогает детям, потерявшим одного или обоих родителей из-за войны. IT-компания пожертвовала 360 тыс. грн на неотложные нужды детей: срочную гуманитарную и психологическую помощь, приют, лечение.

Украинские инженеры GlobalLogic сделали важный вклад в протезирование защитников Фото: globallogic.com

Недавно специалисты GlobalLogic инициировали и поддержали донат в размере 6 млн грн на протезирование украинских военных. Помощь передана Superhumans, центру протезирования, реконструктивной хирургии и реабилитации пострадавших от войны. В следующем году Центр планирует предоставлять услуги по реабилитации для 3000 человек.

"Superhumans предоставляет услуги людям, которые способны на невероятные вещи, людям, благодаря которым мы сегодня можем работать, создавать новые технологии и улучшать качество жизни украинцев. И нас в этом поддерживают лучшие компании. GlobalLogic — яркий пример такого партнерства", — комментирует сотрудничество СЕО Superhumans Center Ольга Руднева.

Украинские инженеры GlobalLogic сделали важный вклад в протезирование защитников и в 2023 году создали программное обеспечение для бионических протезов. Решение разработано с применением искусственного интеллекта.

Компания IDS Ukraine: помощь для ВСУ и гуманитарные проекты

Большую благотворительную программу во время войны проводит национальный производитель бутилированной воды, компания IDS Ukraine, в состав которой входят бренды Моршинская, Миргородская, Аляска, Лимонада и энергетик Воля. С начала полномасштабного вторжения IDS Ukraine регулярно передает свою продукцию для ВСУ и больниц, спасателей, для людей на деоккупированных территориях и для тех, кто был вынужден покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы Украины.

Общая сумма помощи IDS Ukraine за период полномасштабного вторжения превышает 320 млн грн, из них за 2023 год — 220 млн грн.

Преодолевая последствия катастрофы на Каховской ГЭС, IDS Ukraine доставила на Херсонщину 5 млн литров питьевой воды Фото: IDS Ukraine

С начала полномасштабной российской агрессии компания предоставила питьевой воды на сумму более 213 млн грн, а также профинансировала военное снаряжение и закупку техники для Вооруженных Сил почти на 45 млн грн. Кроме этого, компания продолжает выплачивать заработную плату своим мобилизованным сотрудникам, хотя государство и отменило такое требование для бизнеса. За все время полномасштабного вторжения сумма таких выплат достигает более 62 млн грн.

С начала полномасштабного вторжения IDS Ukraine регулярно передает свою продукцию для ВСУ и больниц, спасателей, для людей на деоккупированных территориях

"Начиная с 2014 года компания системно сотрудничает с благотворительными фондами и организациями, а с началом полномасштабного вторжения объемы помощи значительно увеличились. На сегодня среди наших партнеров более 200 фондов, общественных движений и волонтерских организаций, с которыми вместе мы оказываем поддержку украинцам и приближаем нашу Победу", — рассказал Марко Ткачук, СЕО IDS Ukraine.

IDS Ukraine продолжает реализацию пакета благотворительных программ и гуманитарных инициатив по всем направлениям Фото: IDS Ukraine

Конечно, не остается производитель воды и в стороне от актуальных вызовов. В прошлом году, преодолевая последствия катастрофы на Каховской ГЭС, IDS Ukraine при содействии Офиса Президента и в сотрудничестве с военными администрациями оперативно доставила на Херсонщину 5 млн литров питьевой воды общей стоимостью 35 млн грн, а также закупила и установила две мобильные очистные станции, благодаря которым пострадавшие от подрыва дамбы Каховской ГЭС люди ежемесячно получают более 1,6 млн литров питьевой воды.

IDS Ukraine регулярно передает свою продукцию для ВСУ Фото: IDS Ukraine

В 2024 году компания продолжает реализацию пакета благотворительных программ и гуманитарных инициатив по всем направлениям. Кроме этого, деятельность IDS Ukraine ориентирована на достижение высокой эффективности для помощи Украине финансировать противодействие вызовам военного времени. IDS Ukraine остается крупнейшим налогоплательщиком в своей отрасли: в течение 2023 года в бюджеты всех уровней уплачено 800 млн грн — это на 101 млн грн больше, чем в 2022-м. А общая сумма уплаченных IDS Ukraine налогов с начала полномасштабного вторжения достигает 1,5 млрд грн.

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"С первых дней полномасштабного вторжения деятельность команды IDS Ukraine направлена на поддержку Украины в противостоянии вызовам военного времени. Вся наша деятельность подчинена удовлетворению социальных потребностей, поддержке людей и государства. Успешная деятельность на рынке IDS Ukraine позволяют компании платить необходимые для финансирования оборонных расходов налоги, выплачивать заработные платы коллективу из трех тысяч человек и предоставлять широкий спектр гуманитарной помощи — своим коллегам, которые сейчас защищают страну на фронте, спасателям и всем украинцам, которые страдают от вторжения и нуждаются в поддержке", — рассказал Марко Ткачук.

Компания "Фармак": FPV, зарядные станции, старлинки

Фармацевтическая компания "Фармак" и Благотворительный фонд Семьи Жебровских с самого начала вторжения РФ в Украину помогает Вооруженным Силам. Такая поддержка включает регулярную передачу военным нужных им старлинков, беспилотников, зарядных станций. Например, в компании сообщили, что по запросу военных передано 5 старлинков, 6 квадрокоптеров, 18 FPV-дронов и 10 зарядных станций военным. Общая сумма помощи составила 2 млн грн. Кроме того, Благотворительный фонд Семьи Жебровских передал две системы антидроновой защиты КВЕРТУС AD COUNTER FPV общей стоимостью 210 тыс. грн для воинской части, в которой служит сотрудник фармацевтической компании "Фармак".

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Также компания регулярно подключается к крупным сборам, которые объявляют фонды. Так, летом студенты Киевской школы экономики (KSE) объявили сбор на полностью оснащенные вертолеты, которые смогут эвакуировать раненых из горячих точек. Такие медэваки оборудованы всем необходимым: аппаратом ИВЛ, мониторами, аппаратом, который следит за работой сердца и другим — стоят примерно 1 млн долларов. Компания "Фармак" также поддержала сбор. Теперь готовый вертолет транспортирует раненых и спасает жизни.

Поддержка компании включает регулярную передачу военным нужных им старлинков, беспилотников, зарядных станций

А в прошлом месяце платформа United24 вместе с партнерами начала сбор средств на закупку 35 морских дронов Sea Baby для СБУ. Уже за 36 часов участникам удалось собрать необходимую сумму 297,5 млн грн. Фармацевтическая компания "Фармак" также сделала свой вклад, задонатив 1 миллион гривен.

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Всего с начала полномасштабной войны "Фармак" и Благотворительный фонд Семьи Жебровских направили в поддержку армии на гуманитарные нужды в связи с войной более 193 млн грн.