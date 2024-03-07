В Україні третій рік продовжується повномасштабна війна з агресором Російською Федерацією. В цей важкий для країни час на допомогу ЗСУ та громадянам приходять українські компанії, які з перших днів війни підключились до масштабних проєктів, націлених на допомогу як військовим, так і цивільному населенню. Фокус зібрав кілька важливих кейсів, як саме бізнес допомагає наблизити перемогу.

Related video

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну вплинуло на усіх, не виключення – і великі українські компанії. Соціальні проєкти компаній видозмінюються відповідно до нових викликів. Великий бізнес цілеспрямовано долучається до допомоги громадянам, постраждалим від війни, та перераховує сотні мільйонів чи навіть мільярди на потреби Збройних Сил України. Допомога українцям та армії – тепер пріоритет номер один для відповідального українського бізнесу, що в найважчий для України час не може лишатись осторонь та продовжує масштабні проєкти підтримки, щоб наблизити перемогу України. Фокус зібрав у одному матеріалі кейси компаній, які надають надважливу допомогу ЗСУ та українцям.

Група "Метінвест": 2,5 млрд гривень – для української армії

Гірничо-металургійна група "Метінвест" від початку повномасштабної війни спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн — на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначає, що компанія налагодила постачання на фронт техніки та амуніції, а також організувала системну допомогу постраждалим цивільним.

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системні постачання на фронт техніки та обладнання. Наприклад, наприкінці 2023 року десантні підрозділи ЗСУ отримали від Метінвесту, в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова Сталевий Фронт, партію техніки, що допоможе проводити військово-морські спецоперації та обороняти водні кордони України. Це 10 високошвидкісних катерів типу RIB на 9-11 метрів, 12 трейлерів для їхнього оперативного перевезення та 800 самонадувних рятувальних жилетів. Загальна вартість партії техніки — 53 млн грн. Крім того, Метінвест забезпечив морпіхів спеціальними жилетами: вони автоматично надуваються при контакті з водою і необхідні для збереження здоров’я та життя, адже мають також спеціальний утеплений каптур.

Група Метінвест налагодила виробництво сталевих підземних командних пунктів Фото: Пресслужба Метінвесту

Також Група Метінвест мобілізувала додаткові ресурси на будівництво військових фортифікаційних споруд першої та другої лінії оборони на ключових напрямках театру бойових дій. З перших днів повномасштабного вторгнення Метінвест долучився до зведення фортифікаційних споруд у містах присутності. У координації з Міністерством оборони України та взаємодії з інженерними військами були визначені пріоритетні напрями створення поясів оборони. У режимі 24/7 спеціалісти компанії та важка техніка працюють над зведенням оборонних споруд, які стануть додатковим захистом для містян та українських воїнів. Найактивніші дії цілодобово тривають на Донецькому напрямку, де робота ведеться разом із Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією.

Компанія налагодила постачання на фронт техніки та амуніції, а також організувала системну допомогу постраждалим цивільним

А ще минулого року Метінвест налагодила серійне виробництво інженерних споруд, що виконують роль "ловців ланцетів", захищаючи дорогу військову техніку ЗСУ від атак дронів супротивника. Наразі Метінвест безплатно передав ЗСУ 32 споруди-укриття, що активно використовуються на найгарячіших ділянках фронту.

Kernel: на допомогу військовим — понад 2 млрд грн

Найбільший виробник та експортер зернових в Україні, а також лідер світового ринку соняшникової олії, провідний постачальник агропромислової продукції на міжнародному ринку, компанія Kernel постійно підтримує Збройні Сили України. Також Kernel надає гуманітарну допомогу населенню, як-от після трагедії на Каховській ГЕС. Компанія оперативно реагує та підтримує постраждалих від війни — передає необхідне обладнання, пропонує вимушеним переселенцям постійну роботу на своїх підприємствах, а, за потреби, й проживання.

З перших місяців повномасштабного вторгнення компанія надавала ресурс — майстерні та запасні частини для ремонту військової техніки, склади і автомобілі для формування та доставки гуманітарних вантажів, приміщення їдалень і продукти харчування для організації волонтерських кухонь і приготування запасів довготривалого зберігання. А працівники компанії виготовляли захисні пластини для бронежилетів, займалися пошивом аптечок та сумок для РПГ і навіть конструювали бойові баггі з високою прохідністю.

Активна позиція Kernel досі залишається незмінною. При цьому компанія обрала для себе шлях підтримувати підрозділи ЗСУ без посередників, самостійно закуповуючи необхідну техніку, обладнання та передаючи її військовим. Загалом за два роки на допомогу спрямовано понад 2 млрд гривень.

За два роки війни загальна допомога від компанії Kernel склала понад 2 млрд гривень Фото: Kernel

Щоб допомога надходила системно та вчасно, Kernel напряму взаємодіє з чотирма бригадами ЗСУ — 95 ОДШБр, 93 ОМБр "Холодний Яр", 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, 14 ОМБр ім. князя Романа Великого. Перебуваючи постійно на зв’язку з військовими з бригад, компанія оперативно обробляє запити від оборонців та надає все необхідне. Серед ключових напрямків допомоги – автомобілі, БПЛА та квадрокоптери, обладнання для штабів, засоби зв’язку тощо.

Компанія регулярно передає військовим БПЛА, засоби зв'язку, автомобілі Фото: Kernel

"Наш бізнес знаходиться на українській землі, тож з першого дня повномасштабного вторгнення ми усвідомлювали, що маємо, попри все, бути точкою опори для наших оборонців, адже завдяки їх сміливості ми можемо продовжувати свою діяльність на благо України та наближати перемогу. Ми досить швидко пройшли до розуміння, що хочемо і, найголовніше, можемо допомагати напряму. Для ще більшої ефективності Kernel безпосередньо підтримує конкретні бригади. Зараз їх чотири. Водночас ми розуміємо, що за два роки бойових дій збільшується кількість тих, хто повертається з фронту, серед них багато і наших співробітників. Тож все більше спрямовуємо фокус уваги на ветеранів та їх потреби у працевлаштуванні та соціальній адаптації", — зазначив Євген Осипов, CEO Kernel.

Компанія обрала для себе шлях підтримувати підрозділи ЗСУ без посередників, самостійно закуповуючи необхідну техніку, обладнання та передаючи її військовим

У компанії мобілізовано 850 співробітників, і понад 70 є ветеранами. Для колег-військовослужбовців передбачені виплати та надається все необхідне спорядження. Для ветеранів компанія впроваджує програми реінтеграції, що включають можливість освоєння нових професій, адаптацію робочих місць, надання юридичної допомоги, а також підтримки психологічного та фізичного здоров’я. Окремий напрям у ньому посідає працевлаштування людей з інвалідністю.

Крім того, компанія підтримує інші проєкти для ветеранів, наприклад, спортивний клуб Pototskyi Fight Club. Цей проєкт має важливу соціальну місію — через популяризацію занять боксом допомагати військовим під час ротації та ветеранам у реабілітації й поверненні до цивільного життя. Клуб надає можливість оборонцям безкоштовно тренуватися та займається підготовкою спортсменів-боксерів.

Компанія підтримує проєкти для ветеранів, зокрема спортивний клуб Pototskyi Fight Club Фото: Kernel

GlobalLogic Ukraine: підтримка воїнів та біонічні протези

Відома IT-компанія GlobalLogic Ukraine надавала і продовжує надавати допомогу Збройним Силам України та громадянам. Загалом у компанії повідомляють про внесок на потреби ЗСУ та гуманітарні проекти в сумі понад 1 млрд грн. Ще у березні 2022 року за допомогою організації WeSpire GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, щоб клієнти та партнери могли передавати кошти, які підуть на допомогу Україні та громадянам. Компанія обрала п’ять конкретних організацій, які можуть надати негайну допомогу безпосередньо Україні. Грошові перекази через WeSpire безпечні, GlobalLogic оплачує всі комісії за обробку платежів, тому 100% пожертв надходять безпосередньо українцям.

Українські інженери GlobalLogic створили програмне забезпечення для біонічних протезів

GlobalLogic Ukraine також перерахувала 1 мільйон гривень благодійному фонду "Повернись живим", а ще компанія долучилася до підтримки фонду "Діти Героїв", який фінансово допомагає дітям, що втратили одного або обох батьків через війну. IT-компанія пожертвувала 360 тис. грн на невідкладні потреби дітей: термінову гуманітарну і психологічну допомогу, притулок, лікування.

Українські інженери GlobalLogic зробили важливий внесок у протезування захисників Фото: globallogic.com

Нещодавно фахівці GlobalLogic ініціювали і підтримали донат у розмірі 6 млн грн на протезування українських військових. Допомога передана Superhumans, центру протезування, реконструктивної хірургії та реабілітації постраждалих від війни. Наступного року Центр планує надавати послуги з реабілітації для 3000 людей.

"Superhumans надає послуги людям, які здатні на неймовірні речі, людям, завдяки яким ми сьогодні можемо працювати, створювати нові технології та покращувати якість життя українців. І нас в цьому підтримують найкращі компанії. GlobalLogic – яскравий приклад такого партнерства", — коментує співпрацю СЕО Superhumans Center Ольга Руднєва.

Українські інженери GlobalLogic зробили важливий внесок у протезування захисників та у 2023 році створили програмне забезпечення для біонічних протезів. Рішення розроблене із застосуванням штучного інтелекту.

Компанія IDS Ukraine: допомога для ЗСУ та гуманітарні проєкти

Велику благодійну програму під час війни провадить національний виробник бутильованої води, компанія IDS Ukraine, до складу якої входять бренди Моршинська, Миргородська, Аляска, Лимонада та енергетик Воля. З початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine регулярно передає свою продукцію для ЗСУ та лікарень, рятувальників, для людей на деокупованих територіях і для тих, хто був змушений залишити свої домівки та переїхати до більш безпечних регіонів України.

Загальна сума допомоги IDS Ukraine за період повномасштабного вторгнення перевищує 320 млн грн, з них за 2023 рік — 220 млн грн.

Долаючи наслідки катастрофи на Каховській ГЕС, IDS Ukraine доставила на Херсонщину 5 млн літрів питної води Фото: IDS Ukraine

Від початку повномасштабної російської агресії компанія надала питної води на суму понад 213 млн грн, а також профінансувала військове спорядження та закупівлю техніки для Збройних Сил майже на 45 млн грн. Крім цього, компанія продовжує виплачувати заробітну плату своїм мобілізованим співробітникам, хоча держава й скасувала таку вимогу для бізнесу. За весь час повномасштабного вторгнення сума таких виплат сягає більше 62 млн грн.

З початку повномасштабного вторгнення IDS Ukraine регулярно передає свою продукцію для ЗСУ та лікарень, рятувальників, для людей на деокупованих територіях

"Починаючи з 2014 року компанія системно співпрацює з благодійними фондами та організаціями, а з початком повномасштабного вторгнення обсяги допомоги значно збільшились. На сьогодні серед наших партнерів понад 200 фондів, громадських рухів і волонтерських організацій, з якими разом ми надаємо підтримку українцям і наближаємо нашу Перемогу",— розповів Марко Ткачук, СЕО IDS Ukraine.

IDS Ukraine продовжує реалізацію пакету благодійних програм та гуманітарних ініціатив за всіма напрямками Фото: IDS Ukraine

Звичайно, не лишається виробник води й осторонь від актуальних викликів. Минулого року, долаючи наслідки катастрофи на Каховській ГЕС, IDS Ukraine за сприяння Офісу Президента й у співпраці з військовими адміністраціями оперативно доставила на Херсонщину 5 млн літрів питної води загальною вартістю 35 млн грн, а також закупила та встановила дві мобільні очисні станції, завдяки яким постраждалі від підриву дамби Каховської ГЕС люди щомісячно отримують понад 1,6 млн літрів питної води.

IDS Ukraine регулярно передає свою продукцію для ЗСУ Фото: IDS Ukraine

У 2024 році компанія продовжує реалізацію пакету благодійних програм та гуманітарних ініціатив за всіма напрямками. Окрім цього, діяльність IDS Ukraine орієнтована на досягнення найвищої ефективності задля допомоги Україні фінансувати протидію викликам воєнного часу. IDS Ukraine залишається найбільшим платником податків у своїй галузі: протягом 2023 року до бюджетів усіх рівнів сплачено 800 млн грн — це на 101 млн грн більше, аніж у 2022-му. А загальна сума сплачених IDS Ukraine податків від початку повномасштабного вторгнення сягає 1,5 млрд грн.

Важливо

Задонатити в "Конверті": "ПриватБанк" запустив нову функцію для підтримки військових (відео)

"З перших днів повномасштабного вторгнення діяльність команди IDS Ukraine спрямована на підтримку України у протистоянні викликам воєнного часу. Вся наша діяльність підпорядкована задоволенню соціальних потреб, підтримці людей і держави. Успішна діяльність на ринку IDS Ukraine дозволяють компанії сплачувати необхідні для фінансування оборонних видатків податки, виплачувати заробітні плати колективу із трьох тисяч людей і надавати широкий спектр гуманітарної допомоги — своїм колегам, які зараз боронять країну на фронті, рятувальникам і всім українцям, які потерпають від вторгнення та потребують підтримки", — розповів Марко Ткачук.

Компанія "Фармак": FPV, зарядні станції, старлінки

Фармацевтична компанія "Фармак" та Благодійний фонд Родини Жебрівських з самого початку вторгнення РФ в Україну допомагає Збройним Силам. Така підтримка включає регулярну передачу військовим потрібних їм старлінків, безпілотників, зарядних станцій. Наприклад, у компанії повідомили, що на запит військових передано 5 старлінків, 6 квадрокоптерів, 18 FPV-дронів та 10 зарядних станцій військовим. Загальна сума допомоги склала 2 млн грн. Крім того, Благодійний фонд Родини Жебрівських передав дві системи антидронового захисту КВЕРТУС AD COUNTER FPV загальною вартістю 210 тис. грн для військової частини, в якій служить співробітник фармацевтичної компанії "Фармак".

Зв"язок, безпілотники, зарядні станції – речі першої необхідності для українських військових

Також компанія регулярно підключається до великих зборів, які оголошують фонди. Так, влітку студенти Київської школи економіки (KSE) оголосили збір на повністю оснащені гелікоптери, які зможуть евакуювати поранених з гарячих точок. Такі медеваки обладнані усім необхідним: апаратом ШВЛ, моніторами, апаратом, який стежить за роботою серця та іншим – коштують приблизно 1 млн доларів. Компанія "Фармак" також підтримала збір. Тепер готовий гелікоптер транспортує поранених і рятує життя.

Підтримка компанії включає регулярну передачу військовим потрібних їм старлінків, безпілотників, зарядних станцій

А в минулому місяці платформа United24 разом із партнерами розпочала збір коштів на закупівлю 35 морських дронів Sea Baby для СБУ. Вже за 36 годин учасникам вдалося зібрати необхідну суму 297,5 млн грн. Фармацевтична компанія "Фармак" також зробила свій внесок, задонативши 1 мільйон гривень.

Важливо

Не тільки військова допомога: топ 10 політиків, які надали допомогу Україні 2023-го (рейтинг)

Загалом від початку повномасштабної війни "Фармак" та Благодійний фонд Родини Жебрівських спрямували на підтримку армії на гуманітарні потреби у зв’язку з війною понад 193 млн грн.