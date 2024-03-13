Денег станет больше: в Кабмине пообещали увеличить зарплаты воспитателям

Сейчас в Министерстве образования, по словам заместительницы профильного министра Евгении Смирновой, есть три модели, которые позволят повысить оклады украинским воспитателям.

Related video

Воспитателям в детских садах в Украине будут повышать зарплату. Сейчас в Министерстве образования рассматривают варианты того, как сделать эту профессию более высокооплачиваемой. Об этом сказала в интервью Nv.ua заместительница министра образования Евгения Смирнова.

По ее словам, есть случаи, когда воспитатели получают за свою работу всего до 3,2 тысячи гривен, хотя средняя зарплата воспитателя детсада в Украине составляет 7,9 тысячи гривен. При этом они все равно не задумываются над тем, чтобы уволиться с работы или сменить профессию.

Важно

Слишком много платежей: сколько идет в бюджет средств с официальной зарплаты работника

"После разговоров со многими воспитателями и воспитательницами, методистами, я поняла: ни в одной другой профессии вы не найдете такой отдачи, которую вам дадут дети. Потому что ты приходишь на свое рабочее место, а тебя обнимают и говорят, что ты лучшая и самая добрая", — отметила она.

Смирнова сообщила, что в Министерстве образования сейчас рассматривают несколько моделей повышения зарплаты детским воспитателям.

"Предварительно у нас было семь различных моделей повышения зарплат, сейчас из них на столе осталось три, и мы прорабатываем их уже финально", — сказала заместительница министра образования Евгения Смирнова.

В каких городах украинцам платят высокие зарплаты

Изменения с зарплатами в Украине начались еще в 2023 году и продолжаются сейчас. Так, работодатели в крупных городах страны увеличили зарплаты своим сотрудникам в первый же месяц 2024 года. Самые заметные изменения произошли в Херсоне, где выплаты увеличились на 1,5 тысячи гривен, по сравнению с 2023 годом. В начале 2024 года средние зарплаты в городе составляют 22,5 тысячи гривен.

Увеличивались зарплаты также и в других украинских городах. Например:

в Ровно, где предложенная зарплата выросла до 17,3 тысячи гривен;

в Виннице — 17 тысяч гривен;

в Луцке — 16,5 тысячи гривен.

Важно

Зарплаты больше, безработицы меньше: как изменится рынок труда в Украине в 2024 году

Напомним, в 2024 году правительство собирается пересмотреть зарплаты педагогических и научно-педагогических работников. Так, в постановлении правительства №1381 сказано, что минимальный должностной оклад педагогического работника будет составлять три минимальные зарплаты. Тем временем экономист Михаил Кухарь считает, что уже во втором квартале следующего года зарплаты украинцев достигнут довоенного среднего уровня в 600 долларов.