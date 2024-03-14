Часть продуктов подорожает: что будет с ценами из-за блокады границы

Как объяснил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, дорожать будут только отдельные категории продуктов, которые наша страна не производит.

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Польские фермеры, которые блокируют границу с Украиной, создали серьезные проблемы для импорта в нашу страну товаров и продуктов, доставляемых из-за границы. Также государственный бюджет потерял, примерно, 8 миллиардов гривен, поскольку сократились таможенные платежи, а бизнес ежедневно теряет по 700 тысяч евро из-за блокады границы. В то же время ситуация на границе влияет и на потребительские цены на продукты. Об этом сказал первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Какие продукты могут прибавить в цене

По его словам, несмотря на военные обстоятельства, экономическая ситуация в Украине остается стабильной, граждане не испытывают нехватки в каких либо товаров. Но блокирование границы Украины польскими фермерами может спровоцировать рост цен на свежие овощи, которые в Украину доставляют из Европы через территорию Румынии. Другие пути ввоза для импортеров стоят еще дороже.

"Также могут подорожать элитные вина, коньяки, сыры, бакалея, рыба и морепродукты. Это товары, которые Украина не производит. Они могут подорожать на 5 или 8%" — объяснил

При этом, как отметил эксперт, продукты, которые выращиваются в Украине, например, овощи для борща, дорожать не будут. Поэтому если подорожают импортные товары, то потребители в Украине практически не ощутят изменений.

Как изменились цены на продукты в Украине

По данным Государственной службы статистики (Госстата), по итогам февраля в сторону удешевления изменились цены гречневые крупы. Так, килограмм крупы сейчас стоит, в среднем, цены, по 28 гривен.

Снижались цены и на яйца. Они, как свидетельствуют данные госструктуры, стали дешевле на 2,8% и стоят сейчас 49,6 гривны за десяток. Также для украинцев подешевело мясо, в частности свинина — на 2,7% до 179,8 гривны/килограмм.

Тем временем председатель комитета иностранных дел Сейма Польши Павел Коваль сказал, как Украина и Польша могут решить проблему на границе. По его словам, правительствам нужно объясниться, и тогда блокада прекратится в течение нескольких недель.

Также напомним, 13 марта в Государственной таможенной службе Украины сообщили, что польские фермеры возобновили акцию протеста и блокирование движения грузового транспорта перед пропускным пунктом "Корчева — Краковец", о разблокировании которого стало известно недавно.