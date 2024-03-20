В Украине по-новому будут финансировать высшее образование: что изменится

Предполагается, что государственную поддержку будут получать еще больше абитуриентов, однако принцип предоставления финансирования претерпит кардинальные изменения.

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Верховная Рада Украины 20 марта поддержала проект закона №10399 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям". Документ приняли в первом чтении. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он пояснил, что студенты получат больше свободы при выборе высших учебных заведений, поскольку не будут переживать о наличии бюджетных мест. Также повысится качество образования, ведь университеты будут конкурировать за студентов.

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"Это о принципе "деньги ходят за студентом" и гибкой системе софинансирования от государства. В частности будут гранты, которые полностью и частично покрывают обучение", — написал чиновник.

Как изменится система образования в Украине

В Министерстве образования и науки рассказали о ключевых изменениях, которые произойдут после окончательного принятия законопроекта. Например:

появится сущностно новый подход к бюджетному финансированию высшего образования в части планирования и прогнозирования потребностей рынка труда. Исчезнет принцип, что государство прогнозирует и планирует потребности рынка труда по всем специальностям на годы вперед;

заработает новая система государственного заказа специалистов для ключевых профессий (в частности врачей, учителей, военных, инженеров некоторых специализаций и т.д.). Также обновится механизм максимального обеспечения бюджетного финансирования получения высшего образования всех поступающих;

в законопроекте предлагают увеличить долю абитуриентов, которым будут предоставлять финансовую поддержку на обучение. Ее абитуриенты будут получать в форме гранта — четкой суммы денег, которая будет тратиться на покрытие стоимости контракта в учреждении высшего образования;

сумма гранта будет определяться правительством, но в сегодняшних условиях предполагается диапазон между 15 и 50 тысячами гривен, которые будут распределяться по результатам ВНО/НМТ с корректировкой на коэффициент специальности;

"В законопроекте не идет речь, что уменьшатся бюджетные ассигнования на подготовку специалистов с высшим образованием. Бюджетные средства будут распределяться справедливо. По новой системе, сегодняшнее жесткое распределение бюджет/контракт, граница которого часто может зависеть от тысячной конкурсного балла ВНО или НМТ — должно остаться в прошлом", — отметили в Минобразования.

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Напомним, в конце 2023 года в правительстве пообещали увеличить зарплату украинским учителям в 2024 году. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, среднемесячная расчетная зарплата учителя высшей категории будет составлять 17,4 тысячи гривен, а не 14,4 тысячи гривен. Также Фокус объяснял, кому в Украине хотят запретить получать высшее образование.