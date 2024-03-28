"Вопрос нацбезопасности": Украина призвала Польшу свободно пропускать топливо через границу

Украинское правительство надеется, что с польской стороны не будут блокировать поставки топлива, боеприпасов и гуманитарной помощи.

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Украина обратилась к Польше относительно свободного пропуска через границу горючего. Подробности сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с Дональдом Туском, польским премьером.

Кабмин Украины надеется, что также свободно будут пропускать боеприпасы и гуманитарную помощь. Руководитель украинского правительства отметил, что обсудил с коллегой ситуацию по транспортировке грузов.

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"Это непосредственно касается вопросов национальной безопасности", — заявил он.

Переговоры Украины и Польши

Глава Кабмина Польши Дональд Туск 28 марта на совместной пресс-конференции с руководителем украинского правительства Денисом Шмыгалем заявил, что оба государства близки к тому, чтобы найти решение вокруг решения проблем импорта агропродукции и автоперевозок. Чиновник заявил, что стороны "в сельском хозяйстве сделан шаг вперед".

По его словам, участники переговоров ищут совместные решения, которые, возможно, всех полностью не будут устраивать, но защитят основные интересы польских фермеров и производителей в стране. Также это касается и соблюдения украинских интересов.

Напомним, 28 февраля руководителю правительства Польши Дональд Туск сообщил о вероятности полной блокады границы с Украиной. Политик отметил, что это решение будет иметь временный характер. Туск отметил, что консультации с Киевом постоянно продолжаются, когда это касается вопроса границы с Украиной, чтобы не было ненужного напряжения. Он считает, что стоит искать долгосрочное решение.