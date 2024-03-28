"Питання нацбезпеки": Україна закликала Польщу вільно пропускати пальне через кордон

Український уряд сподівається, що з польського боку не блокуватимуть постачання пального, боєприпасів та гуманітарної допомоги.

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Україна звернулася до Польщі стосовно вільного пропуску через кордон пального. Подробиці повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з Дональдом Туском, польським прем'єром.

Кабмін України сподівається, що також вільно пропускатимуть боєприпаси та гуманітарну допомогу. Керівник українського уряду наголосив на тому, що обговорив з колегою ситуацію щодо транспортування вантажів.

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Протести польських фермерів на кордоні: в ДПСУ назвали три заблокованих напрямки

"Це безпосередньо стосується питань національної безпеки ", – заявив він.

Перемовини України та Польщі

Голова Кабміну Польщі Дональд Туск 28 березня на спільній пресконференції з керівником українського уряду Денисом Шмигалем заявив, що обидві держави близькі до того, щоб знайти рішення довкола розв’язання проблем імпорту агропродукції та автоперевезень. Посадовець заявив, що сторони "у сільському господарстві зроблено крок вперед".

З його слів, учасники перемовин шукають спільні рішення, які, можливо, усіх повністю не влаштовуватимуть, але захистять основні інтереси польських фермерів та виробників у країні. Також це стосується й дотримання українських інтересів.

Нагадаємо, 28 лютого керівнику уряду Польщі Дональд Туск повідомив стосовно ймовірності повної блокади кордону з Україною. Політик зазначив, що це рішення матиме тимчасовий характер. Туск зазначив, що консультації з Києвом постійно тривають, коли це стосується питання кордону з Україною, щоб не було непотрібної напруги. Він вважає, що варто шукати довгострокове рішення.