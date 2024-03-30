В шести областях отменили графики аварийных отключений света: перечень

В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях Минэнерго сняло ограничения. Почасовые графики остаются в Харьковской области.

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В субботу, 30 марта, в Украине отменили графики аварийных отключений в шести областях. Почасовые ограничения действуют только в Харьковской области для 120 тысяч потребителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В ведомстве объяснили, что в Харьковской области невозможно передать необходимый объем электроэнергии из-за повреждения оборудования НЭК "Укрэнерго". Зато ограничения сняли для абонентов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.

В результате атаки БПЛА ночью аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций в Одесской области. Из-за этого краткосрочно обесточивалось около 70 тысяч потребителей, но их всех уже запитали.

"Сейчас дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, она работает сбалансировано, уверяют в ведомстве", — добавили в Минэнерго.

Напомним, 29 марта госкомпания "Центрэнерго" сообщила, что во время российских обстрелов 22 марта была разрушена одна из крупнейших в Харьковской области ТЭС — Змиевская. Уничтожены все блоки. На объекте продолжается разбор завалов, к большей части оборудования добраться пока невозможно.

27 марта генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что российская атака нанесла серьезный ущерб не только объектам генерации, но и сетевым узлам "Укрэнерго" и трансформаторам. Компания ДТЭК потеряла половину своих генерирующих мощностей. По его словам, Украина столкнулась с серьезными угрозами дефицита электроэнергии на лето 2024 года.