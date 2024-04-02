Работающие пенсионеры не почувствуют перерасчета пенсий в апреле: эксперт объяснил почему (видео)

С 1 апреля будут автоматически пересчитаны выплаты пенсионерам, которые продолжали работать и на 1 марта 2024 года успели приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа.

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С 1 апреля 2024 года анонсирован перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля не будет. Об этом сказал эксперт по пенсионному делу, журналист Сергей Коробкин.

"Уже анонсирован перерасчет пенсий для граждан, которые продолжают работать. Но по факту этого перерасчета с 1 апреля 2024 года не будет. То есть, он будет, но позже. Перерасчет сделают скорее всего в мае, а доплаты сделают в июне. Перерасчет сделают не для всех граждан, а предварительно для 600 тысяч", — сказал эксперт.

Он добавил, что перерасчет не всегда сводится к повышению пенсии.

"Пересчитали, добавили стаж, основной размер пенсии немного увеличился, а общий размер пенсии со всеми доплатами и "дотяжками" все равно не превышает предыдущий размер пенсии. И также в среднем такой рост пенсии не очень большой", — сказал Сергей Коробкин.

Перерасчет пенсии для работающих пенсионеров

Согласно данным Пенсионного фонда, с 1 апреля будут автоматически пересчитаны выплаты пенсионерам, которые продолжали работать и на 1 марта 2024 года успели приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа. Это также касается граждан, которые после выхода на пенсию отработали менее 2 лет, но после назначения пенсии прошло уже два года.

Если на 1 марта 2024 года пенсионер приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа, то пенсию пересчитают с учетом страхового стажа.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине выросла до 8 тысяч гривен. Также увеличится размер компенсационных выплат работодателям за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, молодежи, переселенцев и тому подобное.

2 апреля сообщалось, что некоторые украинцы будут вынуждены вернуть часть выплат в бюджет. Это касается тех пенсионеров, которые трудоустроились и не известили об этом Пенсионный фонд в течение десяти дней.